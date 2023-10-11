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Чи будуть в Україні відключати світло взимку: експерт назвав дві умови блекауту

Анна Ярославська
11 жовтня 2023, 10:02 оновлено 11 жовтня, 10:10
Україна перебуває на великих піках споживання, при цьому є дефіцитною державою, сказав гендиректор компанії YASNO.
Світло, відключення світла, віялові відключення, електроенергія, Свічка
Чи плануються відключення світла в Україні? / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Чи будуть відключати світло в Україні прийдешньої зими - складно прогнозувати. Все залежатиме від декількох факторів. Про це в ефірі Сніданку з 1 + 1 розповів генеральний директор компанії-провайдера електроенергії YASNO Сергій Коваленко.

"Відключення світла може відбуватися з двох причин. Наприклад, коли немає виробленої електроенергії. Ми на великих піках споживання, на жаль, є дефіцитною державою, і у нас не вистачає власної електроенергії. Але, на мій погляд, це не настільки велика проблема, і вона може бути вирішена шляхом експорту електроенергії з Європи. Якщо це питання не буде вирішене на 100%, то відключення будуть, але прогнозовані й короткі", – пояснив він.

Другий тип відключень відбувається, коли пошкоджені мережі, об'єкти енергетичної інфраструктури.

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У цьому випадку також є два типи відключень.

"Перший - коли ми знаємо, що пошкоджено, і всі знають орієнтовний час на відновлення. Наприклад, 20 хвилин, годину, день-два. Другий - коли трапляється аварія. Тоді тривалість може бути невідома", - сказав Коваленко.

Він додав, що ніхто не знає чи будуть влучання під час ракетних обстрілів країни-агресора РФ. При цьому Коваленко порадив громадянам готуватися до можливих відключень.

Відключення електроенергії в Україні

В Україні затвердили план дій на випадок блекаутів. Спираючись на минулорічний досвід, вже підготовлено план дій у разі довготривалих відключень електроенергії, повідомив Клименко.

Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що тривалість графіків відключень світла у разі атак РФ на енергетичні об'єкти залежить від того, яким в цей день буде споживання.

При цьому шість категорій українців будуть зі світлом навіть у разі блекауту. Міністерство енергетики створить спеціальну базу даних вразливих споживачів.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що серйозні проблеми зі світлом та опаленням можуть виникнути в Києві та Одесі, напружена ситуація загрожує Кременчуку, Житомиру, Кропивницькому та Запоріжжю. У зоні ризику і прифронтові міста.

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війна в Україні новини України ракетний удар відключення світла
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