Що робитимуть, якщо в Україні довго не буде світла: у МВС розкрили плани

В Україні створили координаційний штаб з оперативного реагування та забезпечення умов життєдіяльності населення. Орган буде ухвалювати рішення щодо заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків обстрілів і забезпечення порядку в містах, районах і регіонах, де будуть тривалі відключення електроенергії. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Кабмін підтримав ініціативу МВС і при відомстві створили Координаційний штаб з оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення.
За його словами, у штабі працюватимуть представники 17 міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та правоохоронці. Завдання штабу - ухваоення злагоджених і скоординованих дій під час обстрілів і ліквідації їх наслідків.
"Нами ухвалюватиметься низка заходів щодо якнайшвидшого проведення аварійно-рятувальних робіт, інших невідкладних заходів з ліквідації наслідків обстрілів, забезпечення охорони порядку, запобігання злочинності в містах, районах, регіонах, де будуть тривалі відключення світла", - пояснив Сергєєв.
Що робитиме Координаційний штаб
- Збільшить кількість нарядів Нацполіції та Нацгвардії;
- Забезпечить наближення маршрутів патрулювання нарядів до супермаркетів залізничних колій, вокзалів та інших об'єктів, які забезпечують життєдіяльність громадян;
- Буде здійснювати контроль над доступністю і забезпеченістю укриттів;
- Забезпечувати захист об'єктів критичної інфраструктури та оптимальну роботу пунктів незламності;
- Створить електронний облік укриттів.
"Перевірки спільно з органами місцевої державної влади та місцевого самоврядування проводяться щоденно. Виявляються і оперативно усуваються недоліки", - підкреслив Олексій Сергєєв.
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