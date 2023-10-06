Що робитимуть, якщо в Україні довго не буде світла: у МВС розкрили плани

В Україні з'явився Координаційний штаб, який буде розв'язувати кризові питання, які виникають у зв'язку з російськими обстрілами, сказали в МВС.

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МВС посилить роботу в містах, де не довго не буде світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні створили координаційний штаб з оперативного реагування та забезпечення умов життєдіяльності населення. Орган буде ухвалювати рішення щодо заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків обстрілів і забезпечення порядку в містах, районах і регіонах, де будуть тривалі відключення електроенергії. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Кабмін підтримав ініціативу МВС і при відомстві створили Координаційний штаб з оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення.

За його словами, у штабі працюватимуть представники 17 міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та правоохоронці. Завдання штабу - ухваоення злагоджених і скоординованих дій під час обстрілів і ліквідації їх наслідків.

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"Нами ухвалюватиметься низка заходів щодо якнайшвидшого проведення аварійно-рятувальних робіт, інших невідкладних заходів з ліквідації наслідків обстрілів, забезпечення охорони порядку, запобігання злочинності в містах, районах, регіонах, де будуть тривалі відключення світла", - пояснив Сергєєв.

Що робитиме Координаційний штаб

Збільшить кількість нарядів Нацполіції та Нацгвардії;

Забезпечить наближення маршрутів патрулювання нарядів до супермаркетів залізничних колій, вокзалів та інших об'єктів, які забезпечують життєдіяльність громадян;

Буде здійснювати контроль над доступністю і забезпеченістю укриттів;

Забезпечувати захист об'єктів критичної інфраструктури та оптимальну роботу пунктів незламності;

Створить електронний облік укриттів.

"Перевірки спільно з органами місцевої державної влади та місцевого самоврядування проводяться щоденно. Виявляються і оперативно усуваються недоліки", - підкреслив Олексій Сергєєв.

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