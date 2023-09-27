Україна готова до підвищення тарифів на газ і світло, як рекомендує США

Міністерка соцполітики Оксана Жолнович повідомила, що у Міністерстві соціальної політики заявили про готовність впровадити рекомендацію США щодо підвищення тарифів на газ та елетроенергію.
В ефірі телемарафону "Єдині новини" вона пояснила, що під "лібералізацією тарифів на газ та електроенергію" мається на увазі дати можливість підвищувати тарифи і водночас балансувати зростання цін субсидією. Це стосується категорії українців, які не зможуть платити за підвищеними цінами.
"Ми до цього готові. Ми вже розробили цифровий режим. Це дозволить нам в автоматичному режимі тим, хто має право на субсидію, повідомити про це проактивно. У бюджеті на 2024 рік передбачили 50 млрд грн на субсидії", - зазначила Жолнович.відео дня
Відомо, що у Кабміні раніше заявляли, що не підвищуватимуть тарифи на газ та електроенергію мінімум до кінця опалювального сезону.
Підвищення комуналки
Нагадаємо, що Шмигаль пояснив, що буде із тарифами в Україні. Прем'єр-міністр повідомив, що від січня цього року спостерігається приріст у доходах місцевих бюджетів, тому підвищення тарифів для населення не відбудеться.
Українцям озвучили тариф на світло в жовтні. У жовтні українці платитимуть за електрику за тим же тарифом, що і у вересні, сказав очільник Міненерго. Тариф становить 2,64 грн за кіловат/годину.
Як змінилися комунальні тарифи і скільки тепер заплатять українці. В Україні з серпня 2022 року і по серпень 2023 року зафіксовано зростання вартості послуг ЖКГ на 14,2%. Найсильніше подорожчала електрика.
Більше цікавих новин:
- В Україні скасували підвищення тарифів на воду
- Українцям підготували сюрприз: яким буде тариф на воду до кінця війни
- Тарифи на газ у серпні: кому доведеться платити на 2 грн більше за кожен кубометр