Шість категорій українців будуть зі світлом навіть у разі блекауту: список

Міністерство енергетики створить спеціальну базу даних вразливих споживачів.

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Деяким категоріям українців не вимикатимуть світло / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні можуть заборонити вимикати світло шести категоріям громадян, які є вразливими споживачами. Така постанова буде діяти в разі запровадження графіків відключення світла і блекаутів.

Кому не загрожує відключення світла в Україні

Як пише РБК-Україна, до категорій вразливих споживачів відносяться наступні побутові споживачі електричної енергії:

одержувачі житлових субсидій;

особи з інвалідністю I та II групи, зорема, особи, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю або за особою з інвалідністю з дитинства, які не є одержувачами житлових субсидій;

особи, які утримують дитячі будинки сімейного типу та не є одержувачами житлових субсидій;

багатодітні та малозабезпечені сім'ї, які не є одержувачами житлових субсидій;

прийомні сім'ї, які мають під опікою трьох і більше дітей і не є одержувачами житлових субсидій;

побутові споживачі електричної енергії, які знаходяться в житлових приміщеннях, життя і здоров'я яких залежить від безперервної роботи медичного обладнання, що живиться від електричних мереж, що підтверджується відомостями та/або документами, які не є одержувачами житлових субсидій.

Міністерство енергетики створить спеціальну базу даних вразливих споживачів. У неї будуть вносити наступні дані:

відео дня

ПІБ;

число, місяць, рік народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання (знаходження) або адреса фактичного місця проживання;

реквізити документа, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, ЕІС-код (код енергетичної ідентифікації точки комерційного обліку);

номер особового рахунку вразливого споживача;

назва організації-постачальника універсальних послуг та її код в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;

дата початку і завершення застосування спеціальних заходів захисту вразливих споживачів.

Як подати заявку

Для встановлення статусу вразливого споживача та створення відповідного запису в базі даних слід звернутися до постачальника універсальних послуг особисто або в електронній формі через особистий кабінет на офіційному сайті постачальника із заявою про взяття на облік.

Заява повинна бути розглянута впродовж 10 робочих днів. Споживача інформується шляхом зазначення зазначеної інформації у виставленому рахунку (квитанції) та особистому кабінеті на офіційному сайті.

Чи будуть відключати світло в Україні

Поки графіки відключень світла не діють. Проте графіки відключення світла вже розробили в деяких областях України. У разі атак на енергоінфраструктуру з боку Росії віялові відключення можуть застосовуватися вже з 1 жовтня.

В Укренерго розповіли, що буде зі світлом у вересні-жовтні. За словами голови правління компанії Володимира Кудрицького, підготовка до опалювального сезону йде за планом. Світло відключати не будуть, проте ситуація може коригуватися через російські обстріли.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що серйозні проблеми зі світлом та опаленням можуть виникнути в Києві та Одесі, напружена ситуація загрожує Кременчуку, Житомиру, Кропивницькому та Запоріжжю. У зоні ризику і прифронтові міста.

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