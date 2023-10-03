В Україні затвердили план дій на випадок блекаутів

Спираючись на минулорічний досвід, вже підготовлено план дій у разі довготривалих відключень електроенергії, повідомив Клименко.

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План дій на випадок блекаутів в Україні / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pexels.com

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що у міністерстві затвердили план дій на випадок довготривалих відключень електроенергії.

На засіданні Координаційного штабу з оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення встановили план дій під час можливих відключень електроенергії, повідомив він у Telegram-каналі.

"У Ситуаційному центрі МВС працюють аналітики, які прораховують можливі загрози та сценарії реагування. Ми заходимо у складний осінньо-зимовий період, до якого маємо бути готові на всіх напрямках", - сказав міністр. відео дня

За його словами, спираючись на минулорічний досвід, вже підготовлено план дій у разі довготривалих відключень електроенергії.

"Головна мета - своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації, що відбуватимуться в країні", - заявив Клименко.

Так, МВС вбачає своєю функцією не лише посилене патрулювання груп поліції, але й забезпечення генераторами медичних закладів та об’єктів критичної інфраструктури, функціонування Пунктів незламності тощо.

"Далеко не вичерпний перелік заходів. Ми знаємо, як реагувати на такі виклики", - наголосив міністр.

Нагадаємо, що Україна готова до підвищення тарифів на газ і світло, як рекомендує США. Жолнович повідомила, що у Міністерстві соціальної політики заявили про готовність впровадити рекомендацію США щодо підвищення тарифів на газ та елетроенергію.

Окупанти пошкодили ТЕС, понад 400 населених пунктів України без світла. Наразі продовжується планова ремонтна кампанія на енергоблоках інших електростанцій. "Укренерго" здійснює імпорт електроенергії зі Словаччини.

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