'Графіки будуть переглянуті': стало відомо на скільки можуть відключати світло

Списки споживачів і черговість можливих відключень змінять, щоб зробити їх більш рівномірними, пояснив Кудрицький.

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В "Укренерго" повідомили про графіки відкючень / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що тривалість графіків відключень світла у разі атак РФ на енергетичні об’єкти залежить від того, яким в цей день буде споживання.

"Залежить від того, яким може бути дефіцит потужності в системі в цілому. Якщо він буде невеликий, це не має бути 4 години, якщо він буде більше, це може бути 4 години або може бути якась інша величина. Це питання не до самих графіків, а яке в нас буде споживання в конкретний день і які будуть спроможності наших електростанцій виробити цю електроенергію", - пояснив Кудрицький в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, графіки відключень будуть переглянуті. Списки споживачів і черговість можливих відключень змінять, щоб зробити їх більш рівномірними.

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"Напевно, стовідсотково ідеальної рівномірності досягнути не можна, але більш рівномірними зробити їх можна й в тому числі за рахунок того, що зараз місцева влада має набагато краще забезпечення автономними джерелами живлення, зокрема дизельними генераторами, які можуть живити об'єкти критичної інфраструктури", - зазначив очільник "Укренерго".

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що в Україні затвердили план дій на випадок блекаутів. Спираючись на минулорічний досвід, вже підготовлено план дій у разі довготривалих відключень електроенергії, повідомив Клименко.

Шість категорій українців будуть зі світлом навіть у разі блекауту. В Україні можуть заборонити вимикати світло шести категоріям громадян, які є вразливими споживачами.

В "Укренерго" дали поради українцям, як пережити зиму. удрицький розповів, що у випадку обстрілів з боку Росії Україні може не вистачити електроенергії на зиму. Однак зараз триває активна підготовка до зимового сезону.

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