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Чи будуть США підтримувати Україну, якщо Байден програє вибори: прогноз Огризка

Яна Ставська
28 вересня 2023, 16:38 оновлено 28 вересня, 16:46
Огризко впевнений, що американські керівники розуміють глобальні ризики програшу України.
Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Рон Десантіс,
Десантіс і Трамп неодноразово різко висловлювалися про Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

США не зупинять військову підтримку України в разі перемоги кандидата від Республіканської партії, впевнений дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

Під час чату на Главреді Огризко сказав, що "не вірить у фаталістичні прогнози" з цього приводу.

"Нещодавно бачив цифру, яка мене трохи здивувала. З усього військового бюджету США на допомогу Україні було виділено 5%. Тобто ті десятки мільярдів, про які ми говоримо, це лише 5% від того фантастично великого бюджету, отже, це насправді копійки для США. Один американський політик сказав: "Якщо ми 5% нашого військового бюджету можемо зупинити Росію, то це прекрасна інвестиція в майбутнє". Цинічно, але дуже дохідливо", - пояснив Огризко.

Дипломат зауважив, що американські керівники "дружать з головою" і розуміють ціну питання.

"Не так важливо, хто сяде в президентське крісло президента США, якщо він буде думати про стратегічні інтереси своєї країни, він не зможе відмовитися від допомоги Україні. Адже поразка України означатиме поразку Сполучених Штатів Америки. Тоді в світі - і про це Байден сказав на Генасамблеї ООН - можна очікувати чого завгодно. Тоді будь-який потенційний агресор скаже: "Стривайте, якщо Росії можна захопити частину території свого сусіда, то чому мені не можна захопити таку ж територію мого сусіда?". І складеться справды неконтрольована ситуація, коли не буде основи - міжнародного права. Тоді буде не сила права, а право сили. А це катастрофа для всіх", - додав Огризко.

Двопалатна підтримка України в США, безумовно, збережеться, підсумував він.

"Питання в обсягах (допомоги - Главред), але він завжди був і завжди буде. Однак за умови правильної роботи і постановки завдання, вона може бути вирішена нормально", - сказав Огризко.

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Вибори в США 2024 - останні новини

Вибори в США пройдуть в 2024 році, але конкуренти Джо Байдена вже почали до них готуватися, завойовуючи аудиторію переважно різкими і дивними заявами про Україну і російсько-українську війну.

Наприклад, кандидат від Республіканської партії Рон Десантіс, який раніше потрапив у скандал через формулювання про "територіальну суперечку" замість "війни", заявив тепер, що США не зацікавлені вступом України до НАТО.

До цього інший не менш одіозний кандидат від республіканців Дональд Трамп стверджував, що на місці Байдена вже давно змусив би Україну піти на невигідні їй переговори з Росією, щоб завершити війну.

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