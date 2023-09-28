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Окупанти пошкодили ТЕС: понад 400 населених пунктів України без світла

Юлія Куришко
28 вересня 2023, 14:43 оновлено 28 вересня, 14:43
Наразі продовжується планова ремонтна кампанія на енергоблоках інших електростанцій.
Окупанти пошкодили ТЕС: понад 400 населених пунктів України без світла
Окупанти пошкодили ТЕС / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

В "Укренерго" повідомили, що російські окупанти, під час вечірнього масованого обстрілу 27 вересня, пошкодили теплову електростанцію в південному регіоні України.

У пресслужбі "Укренерго" повідомили, що вчора,після масованого обстрілу ворогом зазнала пошкоджень ТЕС, а максимум її споживання тримався на рівні вівторка 26 вересня.

"Для підтримки балансу між споживанням та виробництвом електроенергії обмежувалась робота вітрових та сонячних електростанцій в денні години з 10:30 до 15:20", - додає "Укренерго".

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Наразі продовжується планова ремонтна кампанія на енергоблоках інших електростанцій. Сьогодні "Укренерго" здійснює імпорт електроенергії зі Словаччини. Зокрема здійснюється експорт у Словаччину та Молдову.

"Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 404 населені пункти. Через бойові дії є нові пошкодження в мережах обленерго Донеччині, Запоріжжя, Миколаївщини, Одещини, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини. На Донеччині знеструмлено два вуглевидобувних підприємства. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових", - відзначили в "Укренерго".

Російська атака по Україні

Нагадаємо, що 28 вересня Росія масово запустила ударні дрони по Україні. Ворог спрямував ударні безпілотники у різних напрямках, у тому числі і на центральні регіони. Окупанти атакували 44 ударними БПЛА.

В Полтавській області пролунав потужний вибух. у Лубенському районі відбулась розгерметизація на магістральному газопроводі. За даними ОВА, ситуація на місці події контрольована.

РФ вдарила по Україні "Шахедами", "Оніксами" і "Калібрами". Вночі 25 вересня захисники українського неба збили 19 дронів типу "Shahed" та 2 крилаті ракети типу "Калібр" над Миколаївщиною та Кіровоградщиною.

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