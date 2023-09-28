Окупанти пошкодили ТЕС: понад 400 населених пунктів України без світла

В "Укренерго" повідомили, що російські окупанти, під час вечірнього масованого обстрілу 27 вересня, пошкодили теплову електростанцію в південному регіоні України.
У пресслужбі "Укренерго" повідомили, що вчора,після масованого обстрілу ворогом зазнала пошкоджень ТЕС, а максимум її споживання тримався на рівні вівторка 26 вересня.
"Для підтримки балансу між споживанням та виробництвом електроенергії обмежувалась робота вітрових та сонячних електростанцій в денні години з 10:30 до 15:20", - додає "Укренерго".
Наразі продовжується планова ремонтна кампанія на енергоблоках інших електростанцій. Сьогодні "Укренерго" здійснює імпорт електроенергії зі Словаччини. Зокрема здійснюється експорт у Словаччину та Молдову.
"Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 404 населені пункти. Через бойові дії є нові пошкодження в мережах обленерго Донеччині, Запоріжжя, Миколаївщини, Одещини, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини. На Донеччині знеструмлено два вуглевидобувних підприємства. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових", - відзначили в "Укренерго".
Російська атака по Україні
Нагадаємо, що 28 вересня Росія масово запустила ударні дрони по Україні. Ворог спрямував ударні безпілотники у різних напрямках, у тому числі і на центральні регіони. Окупанти атакували 44 ударними БПЛА.
В Полтавській області пролунав потужний вибух. у Лубенському районі відбулась розгерметизація на магістральному газопроводі. За даними ОВА, ситуація на місці події контрольована.
РФ вдарила по Україні "Шахедами", "Оніксами" і "Калібрами". Вночі 25 вересня захисники українського неба збили 19 дронів типу "Shahed" та 2 крилаті ракети типу "Калібр" над Миколаївщиною та Кіровоградщиною.
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