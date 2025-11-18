"Укрпошта" розпочала приймати заявки на 1000 гривень: як оформити виплату

Заявки на виплату 1000 грн "Зимової підтримки" приймаються до 24 грудня включно.

З вівторка, 18 листопада, Укрпошта розпочала приймати заявки громадян на отримання 1000 грн "Зимової підтримки".

Подати заявку на отримання виплати можна до 24 грудня включно можна у будь-якому відділенні Укрпошти або через листоношу. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

"Якщо ви отримуєте пенсію або державну соціальну допомогу через Укрпошту, виплату 1 000 грн буде нараховано вам автоматично на той самий спеціальний рахунок. Подавати заявку в цьому випадку не потрібно", - йдеться в повідомленні.

Для тих, хто отримує пенсію на банківський рахунок і не користується застосунком цифрових держпослуг "Дія", а також для українців без РНОКПП, заяву можна подати письмово у відділенні Укрпошти.

Також подати письмову заявку можуть опікуни недієздатних людей та батьки, яким не вдається оформити заявку на дітей онлайн.

Як документи необхідні для подачі заявки

Щоб оформити заявку на допомогу 1 000 грн, при собі треба мати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код (РНОКПП) або відповідна відмітка у паспорті про його відсутність;

документ, що підтверджує статус отримувача пенсії по інвалідності або соціальної допомоги.

Додатково потрібні:

для оформлення допомоги на дитину - свідоцтво про народження дитини;

для оформлення допомоги на недієздатну людину - документ, що посвідчує особу опікуна, та документ, який підтверджує його призначення опікуном.

На що можна витратити гроші

Отриману виплату можна використати у відділенні Укрпошти для:

оплати комунальних та поштових послуг;

купівлі товарів або замовлення лікарських засобів українського виробництва;

передплати друкованих видань 0 газет чи журналів;

благодійних внесків, зокрема на підтримку ЗСУ.

Що відомо про "Зимову підтримку"

Нагадаємо, Як повідомляв Главред, президент України доручив уряду запустити комплексну програму зимової підтримки, яка почне діяти вже в грудні. Українці отримають пряму грошову допомогу, яку можна витратити на комунальні послуги, ліки, продукти та базові потреби.

Володимир Зеленський розповідав, що у новому пакеті "Зимової підтримки" збережеться формат прямої грошової підтримки, подібний до торішньої програми.

Крім цього, Зеленський анонсував запуск спеціальної програми транспортної підтримки для всіх українців - "УЗ-3000". У межах програми кожен українець зможе безкоштовно проїхати залізницею до 3000 кілометрів усередині країни.

Про джерело: Укрпошта Укрпошта - це підприємство поштового зв'язку, єдиним засновником і акціонером якого є держава в особі Міністерства інфраструктури України. Підприємство забезпечує надання універсальних послуг поштового зв'язку, перелік яких і відповідні тарифи затверджуються Національною комісією з питань регулювання зв'язку, а також має виключне право на видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу в Україні, пише Вікіпедія.

