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"Територіальна суперечка": конкурент Трампа з виборів-2024 влип у скандал через війну в Україні

14 березня 2023, 09:43
У США є багато інших життєво важливих національних інтересів, вважає Рон Десантіс.
Десантіс
Рон Десантіс / Facebook/GovRonDeSantis

Претендент на місце кандидата в президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс заявив про те, що війна, розв'язана РФ проти України, є "територіальною суперечкою".

Губернатор Флориди заявив, що подальша залученість в "територіальну суперечку між Україною і Росією" не входить в число американських інтересів, пише The New York Times.

"У той час як у США є багато життєво важливих національних інтересів - захист наших кордонів, подолання кризи боєготовності наших збройних сил, досягнення енергетичної безпеки і незалежності, а також випробування економічної, культурної і військової могутності Комуністичної партії Китаю - подальше втягування в територіальну суперечку між Україною і Росією не є одним з їх", — сказав Десантіс.

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Разом з тим він також упевнений, що Україні не слід надавати літаки і далекобійні ракети.

"США не повинні надавати допомогу, яка може зажадати розгортання американських військ або дозволити Україні брати участь в наступальних операціях за її межами, надання F-16 і ракет великої дальності не обговорюється", — заявив губернатор Флориди.

За його словами, такі поставки "наближають нас до гарячої війни між двома найбільшими в світі ядерними державами".

Крім того він вважає, що політика адміністрації президента США Джо Байдена "підштовхнула Росію до фактичного союзу з Китаєм".

Раніше Дональд Трамп перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну назвав геніальним визнання президентом РФ Володимиром Путіним незалежності "Донецької та Луганської республік".

"Я побачив це вчора по телевізору, і я сказав: "це геніально". Путін декларує більшу частину України, Путін оголошує її незалежною. О, це здорово", — сказав Трамп 23 лютого, за день до масштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Екс-глава Білого дому вважає, що Путін має намір виступити миротворцем.

"Отже, Путін зараз каже:" це самостійна", велика частина України... І він піде і буде миротворцем. Це найсильніша миротворча сила", - сказав Трамп.

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