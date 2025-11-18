'Ворог внутрішній': в Одесі вандали розгромили унікальний музей

Розбито скляний купол, під яким зберігаються залишки давньогрецької колонії.

https://glavred.net/ukraine/vrag-vnutrenniy-v-odesse-vandaly-razgromili-unikalnyy-muzey-10716455.html Посилання скопійоване

В Одесі вандали розгромили унікальний музей / колаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA

Коротко:

Подібний акт вандалізму відбувається за останній рік уже вдруге

Влада міста звернулася до правоохоронців

У ніч на вівторок, 18 листопада, в центрі Одеси невідомі понівечили популярний серед місцевих жителів і туристів музей, що знаходиться під відкритим небом на Приморському бульварі. Розбито скляний купол, під яким зберігаються залишки давньогрецької колонії. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Поки наша країна всіма силами і засобами бореться із зовнішнім ворогом. На жаль... Всередині є ще й ворог внутрішній. Сьогодні вночі, коли деякі регіони перебували під атакою російських ракет і шахедів, на Приморському в Одесі було розбито піраміду-музей. Знакове місце бульвару. Велика праця сотень причетних науковців, які прагнули зберегти нашу історію", - заявив Лисак. відео дня

За його словами, такий акт вандалізму відбувається за останній рік уже вдруге. Чиновник зазначив, що навіть не може підібрати слів, щоб якось назвати тих, хто причетний до злочину проти рідного міста, але точно не "одеситами".

"Влада міста звернулася до правоохоронців. Особисто стежитиму за перебігом розслідування", - підкреслив Лисак.

Фото: t.me/odesaMVA

Музеї Одеси - головне

Як писав Главред, в Одесі під землею приховано справжнє "підземне місто" - загадкові катакомби, створені ще козаками після руйнування Запорозької Січі, куди і сьогодні заборонено спускатися без спеціального супроводу.

На околицях Одеси, серед старовинних могил Козацького цвинтаря, схований один із наймасштабніших історичних об'єктів України. Шкодова гора - місце, яке століттями зберігає під собою справжнє підземне місто: одеські катакомби. Саме звідси починається один із найбільших у світі лабіринтів, протяжність якого сягає сотень кілометрів.

Попри міфи, створені Російською імперією та пізніше посилені радянською історіографією, Одеса виявилася значно старішим містом, ніж вважали раніше - і це відкриття археологів докорінно змінило уявлення про її заснування.

Вам також може бути цікаво:

Музей просто неба в Одесі В історичному центрі Одеси, на Приморському бульварі, недалеко від Потьомкінських сходів, 2008 року з'явився музей просто неба. Під скляним куполом зберігаються залишки давньогрецької колонії, яка колись розташовувалася прямо під бульваром. Оглядова експозиція виконана у вигляді великого скляного купола, крізь який можна побачити фрагмент стародавньої кладки, черепки, уламки грецьких амфор тощо. Усе це - результат знахідок дослідників, які розпочали розкопки в цій частині міста ще 1996 року. Саме тоді були знайдені перші експонати. Під час масштабної реконструкції міста 2008 року було виявлено ще два шари, один із яких належить до III, а інший - до IV століття до нашої ери. Водночас виникла ідея про створення античного музею, який став популярним серед одеситів і гостей міста. На бульварі до оригінальної споруди може підійти будь-хто, а музей увійшов у туристичні маршрути.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред