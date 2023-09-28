З початку повномасштабного вторгнення РФ у боях втратила 90 літаків - розвідка

Країна-агресор зазанає колосальних втрат на полі бою. За оцінками британських розвідників, вона вже втратила в боях близько сотні літаків.

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Росія втратила в Україні майже сотню літаків / Колаж: Главред, фото: https: t.me/kpszsu

З початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року Росія втратила у боях близько 90 літаків. Про це йдеться у звіті британської розвідки, опублікованій на сторінці в Twitter Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

"У всіх літаків є прогнозований термін служби в годинах польоту. Цілком ймовірно, що завдяки такому додатковому використанню у воєнний час Росія скорочує термін служби багатьох своїх літаків набагато швидше, ніж планувалося Військово-космічними силами", — йдеться в повідомленні.

За даними розвідників, Росія потребує додаткового обслуговування літаків, яке ускладнюється дефіцитом запасних частин через зростаючий попит і міжнародними санкціями. Але попри це ВКС РФ зберігає можливість збільшувати кількість вильотів над окупованою Україною.

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"Однак, оскільки війна триває набагато довше, ніж спочатку планувало Міністерство оборони Росії, знос літаків, ймовірно, знизить життєздатність довгострокової тактичної авіації ВКС", – вважають у розвідці Британії.

Зазначимо, згідно з даними Генштабу ЗСУ, станом на 28 вересня країна-агресор втратила в Україні 315 літаків і 316 гелікоптерів.

Як повідомляв Главред, в самій Росії нерідко падають літаки і гелікоптери. Зокрема, 12 серпня в Калінінградській області розбився ворожий літак Су-30. Екіпаж не вижив. За даними Міноборони РФ, повітряне судно впало через технічну несправність.

В Ростовській області розбився військовий літак Су-25, який мав здійснити бойовий виліт, також загинув пілот.

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