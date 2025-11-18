"Поки набрала красу": Пугачова отримала несподівану пропозицію

До Алли Пугачової звернулися з проханням.

Аллі Пугачовій запропонували дати концерт / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова, Максим Галкін

Ви дізнаєтеся:

Сергій Звєрєв висловився про Аллу Пугачову

Що він запропонував Примадонні

Російська співачка Алла Пугачова, яка підтримує Україну після терористичного нападу РФ, отримала несподівану пропозицію. Скандальний стиліст Сергій Звєрєв, декілька родичів якого "закобзонилися" на війні в Україні, звернувся до Примадонни через росЗМІ.

Незважаючи на різні погляди, путініста Звєрєва довгий час вважали близьким другом Пугачової. Він відмовився критикувати Примадонну після її від'їзду з РФ і зізнався, що зобов'язаний своїм успіхом саме Аллі.

Алла Пугачова - інтерв'ю Сергія Звєрєва / фото: instagram.com, Алла Пугачова

"А я ніколи про неї теж не говорив нічого поганого. Вона мій наставник, моя муза. Якби не Алла, я б зараз що робив? Чим би я зараз займався, скажіть? Я завжди їй буду вдячний", - заявив стиліст.

Звєрєв зазначив, що Пугачова перебуває в чудовій формі і має чудовий вигляд. Він запропонував артистці не втрачати можливість і знову вийти на сцену із сольним концертом.

Алла Пугачова з чоловіком / фото: instagram.com, Максим Галкін

"До речі, вона перебуває в хорошій формі. Алла має шикарний вигляд. Їй треба сольник дати, поки вона набрала таку красу", - запропонував Сергій.

Путініст також висловив сподівання, що Алла ще повернеться в терористичну РФ, стверджуючи, що в неї нібито не буде іншого вибору.

"Повернеться, звичайно. Нікуди вона не дінеться!", - підсумував Звєрєв.

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

