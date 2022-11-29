Будуть ще 2-3 хвилі: Світан розповів, скільки ракет залишилося у Росії

Росія не може швидко відновлювати запаси ракет - Роман Світан / УНІАН

Після ракетних атак Росія не може швидко відновлювати запаси ракет. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

За його словами, росіяни випускають по Україні ракети не з знову поставлених і вироблених ракет. У РФ балансують на рівні недоторканного запасу, тому для підготовки до нової масованої атаки Росії доводиться спочатку відправити вироблені ракети в запас і діставати з нього більш старі зразки.

"Швидко заповнювати запаси росіяни не можуть. Вони виробляють "Калібри", в якихось обсягах "Іскандери", Х-101. Але всі інші ракети в РФ не можуть виробляти через санкції і нестачу елементної бази. Навіть та кількість ракет, яку вони можуть виробляти, не відновлює запаси - для того, щоб зібрати кількість, необхідну для однієї хвилі, потрібно кілька місяців", - пояснив Світан.

Крім того, експерт уточнив, що ракет основного складу у Росії залишилося буквально на кілька масованих ракетних атак.

"Зараз ракет основного складу-Х-101, Х-555, "Іскандерів" - у них залишилося трохи більше сотні, "калібрів" морського базування-трохи більше двох сотень. Тобто можна говорити про наявність 500-600 крилатих ракет. Але є і ракети з дальністю від 100 до 300 кілометрів - кілька сотень штук "Оніксів" і Х-22. Тому, якщо говорити про загальний стан ракет у РФ, то їх близько тисячі. Тобто приблизно на 9-10 хвиль, які вони можуть організувати, але тоді вони повністю залишаться без ракет. А цього не може допустити жодна країна, тому якщо РФ буде продовжувати балансувати на межі недоторканного запасу, то це можуть бути ще 2-3 хвилі. При цьому у них ще залишатиметься кілька сотень ракет", - сказав Світан.

Як повідомляв Главред, представник прес-служби ГУР МО Андрій Юсов заявив, що російські окупаційні війська продовжать наносити нищівний удар по Україні. Щоб підготуватися до наступного подібного удару, ворогові знадобиться близько тижня.

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Окупанти хочуть залишити людей не тільки без можливості отримувати гроші, але і без можливості розраховуватися за той чи інший товар або послуги.

"Зараз б'ємо по всій енергосистемі. До кінця доб'ємо, далі ж є не тільки Логістика. Наприклад банківська система. Бомбити центр банківських операцій. Все стало, нічого нікуди не переведеш, карти не працюють, тобі получку не платять", - сказав Гурульов.

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