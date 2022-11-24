Стояв на балконі і дивився: на Київщині чоловіку відірвало голову під час ракетного удару РФ

Українців закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги / ГУ Нацполіції

У середу, 23 листопада, під час ракетного обстрілу з боку РФ на Київщині загинув чоловік. Він стояв під час тривоги на балконі, коли уламком ракети йому відірвало голову.

Про це під час брифінгу повідомив голова Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.

"Була відома інформація, що летять ракети, що однозначно відбудуться вибухи, але один із загиблих стояв на балконі й уламком йому відірвало голову", - розповів голова Нацполіції Київщини.

Нєбитов наголосив, що він розповідає такі жахливі речі тільки для того, щоб люди розуміли, що коли йде ракетний обстріл, немає місця, де безпечно на 100%, безпечно лише в укриттях.

Також очільник поліції Київщини зазначив, що кожне забране життя українців радує росіян. Тому не варто їм особисто ще й допомагати у цьому.

"Розумієте, кожен раз, коли Росія вбиває українців, вона радіє та потирає свої долоні, що їм вдалося когось знищити. Вони досягають своїх цілей. Тож не дамо їм досягати своїх цілей і будемо берегти один одного", - сказав він.

Ракетний удар по Україні 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області є прильоти.

В результаті масованого ракетного удару РФ у Києві три людини загинули і шість постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті зникло світло, интернет, мобільний зв'язок.

Як зазначили у Національній поліції України, в результаті вчорашнього цілеспрямованого обстрілу 10 людей загинули, серед них - 2 дитини. Окрім того, 52 людини отримали поранення, шестеро з них – діти.

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