Ракетний удар РФ по Україні: загинули 10 людей, ще 52 отримали поранення

В результаті вчорашнього цілеспрямованого обстрілу є загиблі, серед них - 2 дитини.
В результаті ракетних обстрілів території України в середу, 23 листопада, загинули 10 осіб, серед них двоє дітей, 52 людини отримали поранення.
Про це йдеться в повідомленні Національної поліції України в Facebook.
"В результаті вчорашнього цілеспрямованого обстрілу 10 людей загинули, серед них-2 дитини. 52 людини поранені, шестеро з них - діти", - наголошується в повідомленні.
Також нагадується, що пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Немає енерго- і водопостачання, подекуди - тепла і зв'язку.
"Російські військові продовжують демонструвати всьому світу, що вони — терористи", - констатували в поліції.
Ракетний терор РФ
Нагадаємо, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети потрапили в об'єкти критичної інфраструктури в декількох областях. Всього було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло - і водопостачання.
Віталій Кличко підтвердив попадання в один з інфраструктурних об'єктів в столиці. Над містом піднімається дим.
Пізніше стало відомо про те, що в результаті масованого ракетного удару РФ в Києві три людини загинули і шість постраждали.
Крім того, в середу, 23 листопада, через масовані Російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води.
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