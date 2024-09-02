'Буде важка зима': експерт зізналась, як обстріли ГЕС та ТЕС 'вдарять' по енергетиці

Україні бракує балансуючих потужностей, які забезпечують стабільність енергосистеми, після російських обстрілів, зазначила Ольга Кошарна.

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Чому децентралізація є критично важливою – аналіз Ольги Кошарної / Колаж: Главред, фото: УНІАН, wikimedia.org, пресслужба "Енергоатома"

Гідроелектростанції, як і теплові електростанції, виконують роль балансуючих потужностей в енергосистемі. Проте після масованих атак Росії більшість ТЕС значно пошкоджені, як і ДніпроГЕС-1 та ДніпроГЕС-2. Про це в інтервʼю Главреду розповіла незалежна експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна.

"Тобто за такого відсотка виробництва базової електроенергії атомним електростанціями нам не вистачає саме балансуючих маневрених потужностей, роль яких наразі виконують ГЕСи. Це буде впливати на стабільність роботи об'єднаної енергосистеми України. Нам треба було з самого початку після повномасштабного вторгнення займатися децентралізацією генерацій та забезпеченням газотурбінними, газопоршневих ТЕС, щоб вони були в гарячому резерві та підключалися на піках споживання в ранкові та вечерні години", - зазначила вона.

Кошарна висловила надію на те, що український бізнес почне диверсифікацію джерел енергії, зокрема через сонячні станції та біопаливо. На її думку, саме бізнес може допомогти енергосистемі більше, ніж міністерство енергетики, яке має фонд підтримки енергетики.

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"Я бачу, як міністр дуже агресивно захищав у ВРУ законопроєкт про будівництво третього та четвертого блоків Хмельницької АЕС з російськими реакторами, які мали би закупити у Болгарії, некомплектні. Зараз в "Енергоатома" новий план – побудувати на майданчику колишньої радянської Чигиринської АЕС чотири енергоблоки AP1000", - зауважила Кошарна.

За її словами, в Україні буде важка зима, оскільки російські обстріли не припиняться. Кошарна закликала населення самостійно займатися енергозабезпеченням і енергонезалежністю, наскільки це можливо.

"Буде важка зима, і ці обстріли не останні. Міністр всіх запевняв, що росіяни не будуть обстрілювати АЕС, тому ми не робили захисні споруди. "Енергоатом" мав робити захисні споруди другого рівня на своїх трансформаторах, як це зробив "Укренерго", але не зробив. Це бетонні споруди, від ракети, звісно, не захистять, але захистять від дронів. Тому перспективи не дуже радісні", - додала експертка.

Хто така Ольга Кошарна Кошарна Ольга Павлівна (нар. 8 жовтня 1955 року) – ексчлен колегії Державної інспекції ядерного врегулювання України, директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю асоціаціх "Український ядерний форум", кандидат хімічних наук. Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки.

Відключення світла в Україні - вплив атаки РФ 26 серпня

Нагадаємо, в понеділок, 26 серпня, окупанти масовано атакували Україну. РФ застосувала понад сотню ракет і стільки ж "Шахедів". Ціллю атаки ворога була енергетична інфраструктура України.

Внаслідок ворожих обстрілів по всій країні ввели екстрені відключення світла, також виникли проблеми з водопостачанням. Їх зафіксувалися в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та інших містах.

Через цей масований обстріл в області повернули графіки вимкнення електроенергії.

Як повідомляв Главред, після масованої атаки Росії 26 серпня прогнози щодо електропостачання в Україні на осінь погіршилися. У вересні діятимуть графіки погодинних відключень, але до середини місяця вони можуть послабитися. Експерти зазначають, що з початком опалювального сезону у листопаді відключення можуть повернутися через зростання споживання та дефіцит електроенергії.

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