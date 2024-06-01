ДніпроГЕС у критичному стані, виробляти електрику неможливо - ОВА

Після ракетної атаки Росії Дніпровська ГЕС перебуває в критичному стані, рух через греблю перекрито, розповів Іван Федоров.

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Рух через ДніпроГЕС перекрито / Колаж: Главред, фото: Ігор Клименко, uk.wikipedia.org

Дніпровська ГЕС перебуває в критичному стані після російського обстрілу, який РФ завдала в ніч проти 1 червня. Фахівці вже почали роботи з відновлення транспортного руху через ГЕС у Запоріжжі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Наразі у критичному стані перебуває ДніпроГЕС. Не йдеться навіть про виробництво електроенергії. Наразі повністю перекрито рух з лівого берега на правий, тож мешканці обмежені в трафіку. Для об’їзду використовуються два мости, де налагоджена логістика в обидва боки. У вихідні поки будемо так", - розповів Федоров.

За його словами, відновити рух греблею для транспорту не вдалось одразу. Міська влада проконсультується з фахівцями щодо цього питання.

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"Будемо консультуватись зі спеціалістами, інженерами, проєктувальниками, фахівцями додатково для того, щоб якщо відкривати рух ДніпроГЕСом, то він має бути безпечним. Я сподіваюсь, що найближчими днями ми зможемо чітко дати відповідь жителям Запоріжжя відносно логістики через ДніпроГЕС у Запоріжжі", - наголосив Федоров.

Хто такий Іван Федоров З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.



У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Ракетний удар по Україні 1 червня - подробиці

Нагадаємо, у ніч на суботу, 1 червня, Росія атакувала Україну ракетами і дронами. Окупанти цілились по енергетичних об'єктах у п'яти областях України.

Під час цієї масованої атаки серйозних пошкоджень зазнали дві теплоелектростанції групи ДТЕК. Пресслужба ДТЕК повідомила про сильні пошкодження обладнання на станціях. Також росіяни атакували дві українські гідроелектростанції.

Як повідомляв Главред, у ніч на 1 червня російські окупанти випустили 53 ракети різних типів та 47 ударних безпілотників. Повітряні Сили ЗС України збили 81 повітряну ціль.

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