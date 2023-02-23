"Буде серйозна кількість": у Німеччині розповіли хороші подробиці про терміни поставок танків

Очікується, що перші танки прибудуть в Україну вже в березні. Поставки заплановані з Німеччини та Іспанії.

У квітні в України буде серйозна кількість танків / Колаж фото bundeswehr, pixabay.com

Україна довго працювала над тим, щоб Захід передав захисникам потужні танки, необхідні для контрнаступу і звільнення українських територій. Вже вдалося домогтися позитивного рішення і навесні Україна отримає серйозну кількість танків. Про це заявила посол Німеччини в Україні Анкі Фельдгузен, повідомляє Радіо Свобода.

Перші танки прибудуть в Україну вже в березні.

"Ми вже повідомили про те, що наші перші танки будуть в кінці березня. Ваші військові зараз навчаються на них. Ми бачимо картинки з полігону в Німеччині", - сказала посол.

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Поставка танків в березні запланована також з Іспанії. Очікується, що в квітні в України буде серйозна кількість танків.

Україна отримає танки Leopard від Заходу

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання у форматі Рамштайн 14 лютого заявив, що танки Leopard німецького виробництва погодилися передати Україні вісім країн - Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди.

Також повідомлялося, що в уряді Фінляндії поки не прийняли рішення про передачу німецьких бойових танків Leopard для армії України. Там вагаються через те, що мають спільний кордон з країною-агресором РФ. Про це розповіла глава фінського уряду Санна Марін.

Раніше, на початку лютого, уряд Німеччини схвалив надання Україні 178 бойових сучасних танків Leopard 1. Перша партія такої військової допомоги повинна прибути в нашу країну влітку цього року, інша частина – в 2024 році. Водночас німецький уряд схвалив ще одне рішення для України. Як повідомляє прес-служба уряду ФРН, тепер офіційно дозволено експорт бойових танків Leopard 1 A5 Україні від інших країн.

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