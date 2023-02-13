Фінляндія зволікає з рішенням щодо танків Leopard для України: в чому причина

Ситуація у Фінляндії складніша, ніж у інших держав через кордон з Росією. Гельсінкі турбуються про безпеку своєї країни.

Фінляндія зволікає з рішенням щодо танків Leopard для України / Фото wikimedia.org, pixabay.com

В уряді Фінляндії поки не ухвалили рішення про передачу німецьких бойових танків Leopard для армії України. Там вагаються через те, що мають спільний з кордон з країною-агресором РФ. Про це розповіла глава фінського уряду Санна Марін на зустрічі з журналістами 12 лютого.

За словами прем'єр-міністра, ситуація у Фінляндії складніша, ніж у інших держав саме через кордон з Росією, пише видання Yle.

Марін зазначила, що питання про Leopard для ЗСУ обговорювалося на рівні уряду і президента, проте "політика ще не узгоджена". При цьому не всі обговорення проходять в публічній площині.

Глава фінського уряду підкреслила, що підтримує спільні закупівлі зброї країнами Європейського Союзу для України. На її думку, вони зміцнюють європейську оборонну промисловість, а тому і оборону Фінляндії.

Однак прем'єр-міністр підкреслила, що розташування держави відіграє важливу роль в ухваленні рішення про передачу Україні танків. Марін нагадала, що Фінляндія межує з Росією, тому повинна дбати передусім про власну безпеку.

Напередодні видання The Wall Street Journal повідомляло, що Гельсінкі можуть передати Україні певну кількість Leopard 2, однак після того, як держава стане членом НАТО.

При цьому президент Фінляндії Саулі Нііністе раніше говорив, що його країна передасть танки Leopard для Збройних сил України, якщо буде створена міжнародна коаліція.

Танки для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про кількість танків, які західні партнери незабаром мають намір передати Україні. За його словами, в першій хвилі допомоги від союзників Україна повинна отримати 120-140 сучасних західних танків.

Німеччина вчасно передасть Збройним силам України обіцяні танки Leopard. У ФРН переконують, що українські захисники отримають "Леопарди" в кінці березня - на початку квітня. Про це під час брифінгу заявив представник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.

Данія передасть для використання на фронті українськими військовими танки Leopard 1A5, які вже зняті з озброєння армії. Перші танки надійдуть упродовж декількох місяців.

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