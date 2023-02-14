Глава Пентагону назвав країни, які допоможуть створити "танковий кулак" для ЗСУ

Танки Leopard німецького виробництва погодилися передати Україні вісім країн, розповів Ллойд Остін.

​ Ллойд Остін назвав країни, які нададуть Україні Leopard і системи ППО / скріншот

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що танки Leopard німецького виробництва погодилися передати Україні вісім країн - Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди.

Системи ППО повинні передати США, Німеччина та Нідерланди, а також Франція та Італія. Про це Остін заявив під час засідання у форматі Рамштайн 14 лютого.

"Група країн, зокрема, Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди спільно працюють над передачею Україні танків" – сказав Остін.

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Він уточнив, що США, Німеччина та Нідерланди нададуть системи Patriot, а Франція та Італія – SAMP/T.

Глава Пентагону також додав, що США, Чехія та Нідерланди передадуть Києву 90 танків Т-72.

"США та Чехія дадуть танки на додаток до вже отриманих від Польщі Т-72", – сказав він.

Інші країни погодилися допомогти в постачанні боєприпасами.

Танки для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про кількість танків, які західні партнери незабаром мають намір передати Україні. За його словами, в першій хвилі допомоги від союзників Україна повинна отримати 120-140 сучасних західних танків.

Німеччина вчасно передасть Збройним силам України обіцяні танки Leopard. У ФРН переконують, що українські захисники отримають "Леопарди" в кінці березня-початку квітня. Про це під час брифінгу заявив представник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.

Данія передасть для використання на фронті українськими військовими танки Leopard 1A5, які вже зняті з озброєння данської армії. Перші танки надійдуть протягом декількох місяців.

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