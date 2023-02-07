Танків Leopard буде більше: Німеччина зробила ще один крок для України

Скільки основних бойових танків Leopard 1 A5 буде фактично поставлено в Україну, залежить від необхідних ремонтних робіт.

Німеччина / Вікіпедія та УНІАН

Уряд Німеччини схвалив ще одне рішення для України. Як повідомляє прес-служба уряду Німеччини, тепер офіційно дозволений експорт бойових танків Leopard 1 A5 Україні від інших країн.

"Уряд підтримує Україну в рамках Європейського альянсу і в тісній координації з міжнародними партнерами, поставляючи основні бойові танки Leopard 1 A5 для законної самооборони проти агресивної війни РФ, яка суперечить міжнародному праву", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Міністерство економіки і захисту клімату (BMWK), як формально відповідальний ліцензуючий орган, видало німецьким оборонним компаніям ліцензії на експорт до 178 основних бойових танків Leopard 1 A5 для України.

Скільки основних бойових танків Leopard 1 A5 буде фактично поставлено в Україну, залежить від необхідних ремонтних робіт.

"Фінансування і ремонт танків, а також навчання українських збройних сил здійснюється в тісній координації з європейськими країнами-партнерами Німеччини", - йдеться в повідомленні.

Танки Leopard 1 і Leopard 2

Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив надання Україні 178 бойових сучасних танків Leopard 1. Перша партія такої військової допомоги повинна прибути в нашу країну влітку цього року, інша частина – в 2024 році.

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час засідання німецького уряду 25 січня офіційно заявив, що Берлін направить Україні 14 танків Leopard 2. Також Німеччина дозволить іншим країнам реекспорт танків Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про кількість танків, які західні партнери незабаром мають намір передати Україні. За його словами, в першій хвилі допомоги від союзників Україна повинна отримати 120-140 сучасних західних танків. За його словами, на сьогодні танкова коаліція налічує вже 12 учасників.

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