Танки Leopard 2 готові до відправки в Україну - Дуда

Також Дуда додав, що у Польщі є серйозні проблеми з отриманням запасних частин для німецький танків.

Дуда / Офіс президента, Bundeswehr

Президент Анджей Дуда заявив, що Польща вже підготувала до відправки в Україну танки Leopard 2.

В інтерв'ю CNN він зазначив, що їх планують доставити протягом місяця.

"Сьогодні наші танки Leopard готові для України. У нашому навчальному центрі на танках Leopard тренуються українські танкісти, ми готуємо їх прямо зараз, йде цикл навчання", - зазначив глава Польщі.

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За його словами, українські військові, яких зараз навчають у Польщі, "протягом одного місяця будуть готові повернутися в Україну разом з танками".

Також Дуда додав, що у Польщі є серйозні проблеми з отриманням запасних частин для німецький танків.

"Це не тільки у нас - ці проблеми досить поширені. Інші країни також мають проблеми з Leopard, оскільки німці мають серйозні проблеми з постачанням запчастин. Ми не розуміємо цієї ситуації, але так воно і є", - уточнив він.

Україна отримає танки Leopard від Заходу

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання у форматі Рамштайн 14 лютого заявив, що танки Leopard німецького виробництва погодилися передати Україні вісім країн - Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди.

Також повідомлялося, що в уряді Фінляндії поки не прийняли рішення про передачу німецьких бойових танків Leopard для армії України. Там вагаються через те, що мають спільний кордон з країною-агресором РФ. Про це розповіла глава фінського уряду Санна Марін.

Раніше, на початку лютого, уряд Німеччини схвалив надання Україні 178 бойових сучасних танків Leopard 1. Перша партія такої військової допомоги повинна прибути в нашу країну влітку цього року, інша частина – в 2024 році. Водночас німецький уряд схвалив ще одне рішення для України. Як повідомляє прес-служба уряду ФРН, тепер офіційно дозволено експорт бойових танків Leopard 1 A5 Україні від інших країн.

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