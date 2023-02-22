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"Це велика помилка": Байден відреагував на вихід РФ з ядерного договору

22 лютого 2023, 20:15
Такі дії Путіна можуть вказувати на те, що для східних країн НАТО є серйозна загроза.
Джо Байден, Владимир Путин
Байден назвав помилкою вихід РФ з ядерної угоди / Колаж фото Офіс президента, скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін заявив про призупинення участі РФ в останньому договорі із США про контроль над ядерним озброєнням. Президент США Джо Байден переконаний, що "директор РФ" зробив "велику помилку". Про це він заявив під час переговорів з лідерами Бухарестської дев'ятки, повідомляє Associated Press.

Байден побоюється, що Путін захоче розширити площу бойових дій та розпочати війну проти інших країн Європи. Під загрозою можуть опинитися Болгарія, Чехія, Угорщина, Латвія, Естонія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина.

Президент США вважає, що "путінські апетити" різко можуть вирости у випадку ймовірного "успіху" в Україні.

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"Ви перебуваєте на передньому краї нашої колективної оборони. І ви краще, ніж будь-хто, знаєте, що поставлено на карту в цьому конфлікті. Не лише для України, а й для свободи демократій у всій Європі та в усьому світі", - сказав Байден.

Промова Путіна 21 лютого

Директор РФ Володимир Путін у вівторок, 21 лютого, виступив зі своїм посланням Федеральним зборам. Він почав розкидатися пропагандистськими звинуваченнями на адресу України і Заходу. Напад на Україну він спробував назвати "боротьбою з нацизмом" і вигадав, нібито Київ нібито сам хотів "напасти на Донбас".

Він заявив, що Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) (угода про обмеження ядерних озброєнь між США та Російською Федерацією). Він сказав, що йдеться саме про припинення участі в договорі, а не про вихід з нього.

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував послання Путіна Федеральним зборам РФ. Він наголосив, що глава Кремля у своєму зверненні публічно продемонстрував свою неактуальність і розгубленість. Путін показав, що перспективних рішень у нього немає і не буде, "бо скрізь "нацисти, марсіани і теорії змови", зазначив представник ОП.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін ядерна загроза Росія
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