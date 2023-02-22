Став жінкою у 2022 році і хотів втекти до Мексики: у РФ упіймали колишнього капітана ФСБ

Трансгендерну жінку не випустили з Росії, оскільки вона є носієм державної таємниці.

У РФ затримали трансгендерного капітана ФСБ / колаж фото з соцмереж

У Росії затримали колишнього капітана ФСБ РФ Олександра Чумакова, який під час повномасштабної війни перетворився на дівчину і став Катериною Майерс. Про це повідомляє Обережно, Media.

Повідомляється, що у трансгендерної жінки раніше була дружина і дитина. До зміни статі Чумаков працював у прикордонній службі ФСБ і звільнився зі служби наприкінці 2021 року. Свою стать він змінив влітку 2022 року.

У грудні 2022 року вже Катерина Майерс намагалася виїхати з РФ нібито у відпустку до Мексики. Тоді в прикордонній зоні РФ дівчину протримали 10 годин, після чого відправили додому. Її не випустили з країни, так як вона нібито є носієм державної таємниці. Залишати країну їй заборонено до 2026 року.

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Коли поліція прийшла з обшуком в її квартиру, то там вилучили особистий щоденник трансгендерної жінки, протоколи засідань, ЛГБТ-літературу і флакон гормонами, які Катерина приймала після зміни статі. Після Це Майерс відвезли в слідчий ізолятор.

Нагадаємо, у Сватівському районі Луганської області ВСУ знищили бронемашину з шістьма співробітниками ФСБ РФ. Серед знищених спецназівців ФСБ-син першого командира Вологодського ОМОНу-лейтенант Андрій Голубєв.

Також повідомлялося, колишнього командира артилеристів"ДНР" Ольгу Качуру (кличка Корса) ліквідували самі бойовики. Один з колишніх ватажків " ДНР "Ігор Безлер (кличка" біс") в розмові з кадровим співробітником ФСБ обговорював ліквідацію терористки" Корси " і вибухи під час її поховання.

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