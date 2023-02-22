Захід не знає, що робити з РФ у випадку її розвалу після поразки - Єрмак

Андрій Єрмак переконаний, що Росія знову може показати всьому світу свою агресію.

РФ не можна залишати у тому вигляді, в якому вона є / Колаж фото Офіс президента, УНІАН

Після перемоги України у кривавій війні, яку розв'язав Володимир Путін, в Росії може початися процес розвалу. Однак Захід не розуміє, що робити з РФ у такому випадку. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна.

Однак Єрмак акцентував на тому, що Росію не можна залишати у нинішньому вигляді, бо РФ може знову показати свою агресію.

"Точної відповіді на це питання немає ні в кого ... Моя позиція в тому, що якщо все залишиться так, як є зараз – ризик того, що російська агресія може повторитися, дуже великий", – сказав Єрмак.

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Розвал Росії

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