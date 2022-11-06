Поки що немає причин для тотальної евакуації Києва: у КМДА поставили крапку

Поки що причин для розмов про евакуацію немає / УНІАН

Столична влада напрацьовує різні варіанти реагування на випадок НС в Києві. Поки що ситуація контрольована, тому причин говорити про евакуацію населення зараз немає. Про це заявив директор департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук, передає пресслужба КМДА.

"Система цивільного захисту повинна бути готова до різних варіантів, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію. Щоб реагувати правильно, ми повинні мати план на всі можливі випадки", - сказав Ткачук.

У КМДА пояснюють, що у разі повної та тривалої відсутності електроенергії, водо- та теплопостачання слід розуміти, що підготовка до різних сценаріїв розвитку подій є одним з елементів цивільного захисту.

"Причин для розмов про евакуацію поки немає. Так, ми напрацьовуємо різні плани, вчимо людей реагувати і бути готовими вже зараз. Це дуже важливий крок, щоб уникнути хаосу в процесах, які повинні працювати на мінімізацію ризиків для населення", - зазначив Ткачук.

Як писав Главред, видання The New York Times писало, що столична влада не виключає повного відключення електроенергії в Києві, що може призвести до евакуації приблизно трьох мільйонів жителів міста.

Пізніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук пояснив, що в Києві може статися масове відключення електромережі у разі нових російських обстрілів об'єктів критичної інфраструктури. За його словами, блекаут може статися лише в тому випадку, коли автоматика без повідомлення вимикатиме систему.

Відключення електроенергії в Україні

Внаслідок масованого ракетного удару РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні скасовано стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії, які були запроваджені в регіонах.

У ресурсопостачальної організації YASNO раніше уточнили, що інженери відключення світла в Україні ділять на два типи – аварійні та стабілізаційні. Аварійні застосовуються, коли інфраструктура пошкоджена, або знищена через обстріл з боку РФ. Вони можуть тривати невизначений час. Стабілізаційні відключення застосовуються, коли потрібно збалансувати роботу енергомереж за вказівкою Укренерго.

Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що через те, що російські окупанти цілеспрямовано завдають нищівних ударів по критичній інфраструктурі України, Київ може повністю залишитися без світла, води і зв'язку.

"Я також звертаюся до людей – на поганий сценарій, якщо в нас світла і водопостачання не буде, прорахувати, якщо у вас є родичі та знайомі в передмісті Києва, де є окреме водопостачання, піч, тепло, щоб тимчасово там перебувати – будь ласка, домовтеся на випадок поганого сценарію, щоб ви могли провести деякий час у своїх друзів або знайомих", - закликав Кличко.

Інші новини: