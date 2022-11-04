Чому без вимкнення світла у Києві та області не обійтися: пояснення ексміністра енергетики

Ексміністр енергетики пояснив, чому без вимкнення світла у Києві не обійтися/ УНІАН

Через ракетні обстріли російських загарбників зараз у Києві та області працює лише один трансформатор з чотирьох. Щоб купити новий такий трансформатор, потрібно витратити 10-15 мільйонів гривень, і потім ще й чекати пів року, поки його виготовлять.

А не вимикати той єдиний, який зараз працює, теж не можна, інакше він буде перевантажений. Про це розповів колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України Іван Плачков в інтерв’ю ТСН.ua.

"У Києві та області пошкоджено декілька опорних підстанцій під високою напругою, де стоять дуже потужні трансформатори. Зараз замість чотирьох працює один. Трансформатор коштує приблизно 10-15 млн гривень і виготовляється пів року", – пояснює Плачков.

Він зазначив, що єдиний трансформатор час від часу змушені відключати, щоб він не вийшов з ладу.

"Це дуже потужні апарати. Якщо не відключати той, що залишився, він буде перевантажений і може вийти з ладу. Один трансформатор працює, а треба виконувати роботу, то потрібно підключати другі, а щоб їх підключити, треба зняти напругу з того, що працює, тобто відключити, тому споживачі залишаються без електроенергії", – пояснив він.

Відключення світла в Україні

Раніше у ресурсопостачальній організації YASNO пояснювали, що відключення електроенергії в Україні з недавніх пір чітко поділяються на два типи ‒ аварійні та стабілізаційні.

В Укренерго пояснили, чому в одних українців довго немає електроенергії, а в інших її зовсім не вимикають. Член правління компанії Олексій Брехт зазначає, що диспетчери орієнтуються не на конкретні будинки, а стежать за перевищенням споживання на кожній мережі. Також він розповів, що у великих містах є житлові будинки, в яких споживачі заживлені від тієї ж лінії, що й лікарні, школи, водоканали чи стратегічні об'єкти. А такі об’єкти не можна відключати від електроенергії.

Президент України Володимир Зеленський закликав до справедливих відключень. Він звернувся до енергокомпаній і закликав їх проводити стабілізаційні відключення електроенергії передбачувано і справедливо. За його словами, це неправильно, якщо хтось без світла по 10 годин, а через дорогу все підключено разом з вуличним освітленням.

У компанії Yasno пояснили, чому в українців зникає зв'язок, коли відключають світло. Під час відключення електроенергії у багатьох українців зникає або погано працює також мобільний зв'язок. Така проблема виникає через те, що багато антен для зв’язку встановлені на дахах житлових багатоповерхівок. Відповідно, коли вимикають світло, знеструмленими залишаються і ці антени.

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