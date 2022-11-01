Відключення світла почалися вранці у Києві та 7 областях: що відомо

Відключення світла почалися вранці у Києві та 7 областях/ УНІАН

Від ранку вівторка, 1 листопада, в Україні знову почалися відключення електроенергії споживачам. Тепер вони не аварійні, як було після ракетних ударів окупантів вчора, 31 жовтня, а стабілізаційні. Відключення покликані зменшити навантаження на мережу.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго". Зазначається, що обмеження електропостачання будуть застосовувати для споживачів Києва і семи областей.

"Для усунення наслідків атак терорашистів сьогодні, у вівторок 1 листопада, з 06:00 Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни", – йдеться у повідомленні.

Тимчасові обмеження потрібні для того, щоб стабілізувати мережу і зменшити навантаження. Це допоможе уникнути повторних аварій, адже електромережі були ушкоджені через ракетні атаки та атаки дронами окупантів, зазначають у компанії.

Відключення світла допоможуть енергетикам швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, кажуть в "Укренерго". До того система повинна бути збалансована, щоб забезпечувати електроенергією споживачів.

Відключення світла у Києві

Як повідомив мер столиці України Віталій Кличко, водопостачання в оселі киян уже повністю відновили. Він зазначив, що для повернення світла і води жителям Києва фахівці "Київводоканалу" і ДТЕК працювали майже добу.

Проте електроенергію все одно вимикатимуть, адже в енергосистемі дефіцит, наголосив мер.

"Енергопостачання в Києві також відновили. Але вимкнення застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі, після варварських атак агресора, – значний", – зазначив Кличко.

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Відключення світла в Україні

Російські загарбники у понеділок, 31 жовтня, завдали масованого ракетного удару по Україні. Було пошкоджено багато енергооб’єктів у низці областей. Після цього абонентам у Києві ввели нові графіки відключення електроенергії. При цьому повідомлялося, що в столиці України можливі відключення електроенергії абонентам відразу до трьох разів на добу. В середньому електропостачання абонентам планують відключати в проміжку до 4 годин.

У ДТЕК заявляли, що в українських енергетиків закінчилось обладнання для відновлення енергоінфраструктури. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Нове обладнання необхідно купувати закордоном, коштує все дуже дорого. Після цього очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що 12 країн погодилися допомогти із поставками у нашу державу необхідного обладнання для відновлення критичної інфраструктури після обстрілів з боку РФ.

Пізніше у ДТЕК заявили, що енергетики повернули світло для споживачів та об’єктів водоканалу у Києві, які від ранку 31 жовтня були без електропостачання через ракетний удар російських окупантів.

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