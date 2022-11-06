Київ готується до тотальної евакуації у разі повного відключення електрики - NYT

Київ може залишитися без електроенергії / РБК-Україна

Столична влада не виключає повного відключення електроенергії в Києві, що може призвести до евакуації близько трьох мільйонів жителів міста.

Як пише The New York Times, величезне навантаження на енергосистему України є результатом того, що Росія завдає ракетних ударів по електростанціях, лініях електропередач і підстанціях по всій країні.

"Ми розуміємо, що якщо Росія продовжить такі атаки, ми можемо позбутися всієї нашої системи електропостачання. Ось чому ми готуємося до холодної зими", — заявив директор Ссужби безпеки Києва Роман Ткачук.

У Києві обладнали машини екстрених служб гучномовцями на випадок виходу з ладу систем зв'язку та розпочали кампанію з інформування населення про місця евакуації.

"Чиновники намагаються знайти тонкий баланс між готовністю та спробою не викликати паніку", - пише видання.

Зазначається також, що "в гонці між зусиллями Кремля по руйнуванню інфраструктури і зусиллями України по відновленню у Москви є перевага".

"Хоча Україна стала краще збивати ударні безпілотники, невеликий відсоток влучень може завдати значної шкоди. У понеділок Україна збила 44 з 55 крилатих ракет, націлених на енергосистему. Але деякі вдарили по ключових електростанціях і підстанціях, зокрема і по підстанції, яка постачає електроенергію в столицю. Близько 350 тисяч будинків одразу залишилися без електроенергії", - йдеться у матеріалі.

У п'ятницю російська ракета влучила в об'єкт розподільної компанії. За даними компанії, це був 12-й удар по енергетичному об'єкту за останній місяць.

Ткачук зазначив, що на даний момент немає жодних ознак того, що з Києва виїде велика кількість мирних жителів. Але ситуація може швидко змінитися, якщо місто відключать від електрики.

"Якщо не буде електрики, не буде води і каналізації. Тому в даний час уряд і міська адміністрація вживають всіх можливих заходів для захисту нашої системи електропостачання", - зазначив він.

Чиновникам у столиці сказали, що вони, імовірно, отримають повідомлення не менш як за 12 годин про те, що мережа перебуває на межі. Якщо справа дійде до цього, "ми почнемо інформувати людей та просити їх виїхати", сказав Ткачук.

"Тому наразі уряд та міська адміністрація вживають усіх можливих заходів для захисту нашої системи електропостачання", - додав він.

Відключення електроенергії в Україні

Внаслідок масованого ракетного удару РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні скасовано стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії, які були запроваджені в регіонах.

У ресурсопостачальної організації YASNO раніше уточнили, що інженери відключення світла в Україні ділять на два типи – аварійні та стабілізаційні. Аварійні застосовуються, коли інфраструктура пошкоджена, або знищена через обстріл з боку РФ. Вони можуть тривати невизначений час. Стабілізаційні відключення застосовуються, коли потрібно збалансувати роботу енергомереж за вказівкою Укренерго.

Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що через те, що російські окупанти цілеспрямовано завдають нищівних ударів по критичній інфраструктурі України, Київ може повністю залишитися без світла, води і зв'язку.

"Я також звертаюся до людей – на поганий сценарій, якщо в нас світла і водопостачання не буде, прорахувати, якщо у вас є родичі та знайомі в передмісті Києва, де є окреме водопостачання, піч, тепло, щоб тимчасово там перебувати – будь ласка, домовтеся на випадок поганого сценарію, щоб ви могли провести деякий час у своїх друзів або знайомих", - закликав Кличко.

Інші новини: