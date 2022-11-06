Київ може повністю залишитися без світла, води та зв'язку: Кличко закликав містян підготуватися

Кличко закликав киян мати вдома запас питної та технічної води, заряджені акумулятори, деякий запас їжі та теплі речі.
Російські окупанти цілеспрямовано завдають нищівних ударів по критичній інфраструктурі України. У зв'язку з такими діями росіян Київ може повністю залишитися без світла, води та зв'язку.
Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко в ефірі національного телемарафону.
"Ми робимо все, щоб цього (повного блекауту, - Главред) не сталося. Але давайте будемо відвертими, наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, електрики та водопостачання, і щоб ми всі померли. Ми не виключаємо, ми прораховуємо різні сценарії, щоб витримати та підготуватися", - заявив мер.
Кличко закликав киян мати вдома запас питної та технічної води, заряджені акумулятори, деякий запас їжі та теплі речі.
Також, за його словами, у Києві планують розгорнути близько тисячі пунктів обігріву, проте цього може виявитися недостатньо для тримільйонного міста.
"Я також звертаюся до людей – на поганий сценарій, якщо у нас світла і водопостачання не буде, прорахувати, якщо у вас є родичі й знайомі в передмісті Києва, де є окреме водопостачання, пічка, тепло, щоб тимчасово там перебувати – будь ласка, домовтеся на випадок поганого сценарію, щоб ви могли провести деякий час у своїх друзів чи знайомих", - закликав Кличко.
Відключення електроенергії в Україні
Раніше повідомлялося, що в результаті масованого ракетного удару РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні скасовано стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії, які були введені в регіонах.
У ресурсопостачальній організації YASNO раніше уточнили, що інженери відключення світла в Україні ділять на два типи – аварійні та стабілізаційні.
Аварійні застосовуються, коли інфраструктуру пошкоджено, або знищено, через обстріл з боку окупанти РФ. Вони можуть тривати невизначений час.
Стабілізаційні відключення застосовуються, коли потрібно збалансувати роботу енергомереж за вказівкою Укренерго.
Також в Укренерго розповіли, чому в одних українців довго немає світла, а в інших його не відключають. Як зазначив член правління компанії Олексій Брех, диспетчери роблять це не спеціально – вони стежать не за будинками, а за перевищенням споживання електроенергії на кожній мережі. У великих містах є будинки, які живляться від тієї ж лінії, що і лікарні, школи, водоканали і критичні об'єкти, які відключати не можна.
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