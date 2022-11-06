Київ може повністю залишитися без світла, води та зв'язку: Кличко закликав містян підготуватися

У Києві планують розгорнути близько тисячі пунктів обігріву / Facebook

Російські окупанти цілеспрямовано завдають нищівних ударів по критичній інфраструктурі України. У зв'язку з такими діями росіян Київ може повністю залишитися без світла, води та зв'язку.

Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко в ефірі національного телемарафону.

"Ми робимо все, щоб цього (повного блекауту, - Главред) не сталося. Але давайте будемо відвертими, наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, електрики та водопостачання, і щоб ми всі померли. Ми не виключаємо, ми прораховуємо різні сценарії, щоб витримати та підготуватися", - заявив мер.

Кличко закликав киян мати вдома запас питної та технічної води, заряджені акумулятори, деякий запас їжі та теплі речі.

Також, за його словами, у Києві планують розгорнути близько тисячі пунктів обігріву, проте цього може виявитися недостатньо для тримільйонного міста.

"Я також звертаюся до людей – на поганий сценарій, якщо у нас світла і водопостачання не буде, прорахувати, якщо у вас є родичі й знайомі в передмісті Києва, де є окреме водопостачання, пічка, тепло, щоб тимчасово там перебувати – будь ласка, домовтеся на випадок поганого сценарію, щоб ви могли провести деякий час у своїх друзів чи знайомих", - закликав Кличко.

Відключення електроенергії в Україні

Раніше повідомлялося, що в результаті масованого ракетного удару РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні скасовано стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії, які були введені в регіонах.

У ресурсопостачальній організації YASNO раніше уточнили, що інженери відключення світла в Україні ділять на два типи – аварійні та стабілізаційні.

Аварійні застосовуються, коли інфраструктуру пошкоджено, або знищено, через обстріл з боку окупанти РФ. Вони можуть тривати невизначений час.

Стабілізаційні відключення застосовуються, коли потрібно збалансувати роботу енергомереж за вказівкою Укренерго.

Також в Укренерго розповіли, чому в одних українців довго немає світла, а в інших його не відключають. Як зазначив член правління компанії Олексій Брех, диспетчери роблять це не спеціально – вони стежать не за будинками, а за перевищенням споживання електроенергії на кожній мережі. У великих містах є будинки, які живляться від тієї ж лінії, що і лікарні, школи, водоканали і критичні об'єкти, які відключати не можна.

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