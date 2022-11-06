Загроза блекауту та евакуації: киян попередили про найгірший сценарій екстрених відключень

Киян попередили про загрозу відключення електроживлення / УНІАН

У Києві може статися масове відключення електромережі, у разі нових російських обстрілів об'єктів критичної інфраструктури, заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Блекаут може статися тільки в тому випадку, коли автоматика без повідомлення буде вимикати систему, пояснив він в ефірі телемарафону.

"Блекаут — це тоді, коли є критичне перевантаження і критична розбіжність попиту електроенергії на її пропозицію, яка забезпечується шляхом передачі її від об'єктів генерації до точок споживання", - зазначив представник енергопостачальника.

При цьому він пояснив, що при аварійній ситуації автоматика може відключити споживачів, від'єднуючи їх від мережі, з метою попередження перегорання обладнання.

"Питання не в тому — вимкнеться система чи ні, а в тому скільки часу потрібно буде для того, щоб включити систему після блекаута", - підкреслив співрозмовник.

Він не виключив, що в разі спрацьовування автоматики та швидкого підключення до джерела живлення, питання можна вирішити за одну годину. Однак не виключений варіант тривалого відновлення підстанцій або ЛЕП.

"Особливо якщо температура за вікном буде "мінусова". Тобто це питання опалення. У цьому випадку, по-перше, не можна повернути світло при відсутності джерела живлення і на це потрібно багато годин, а на вулиці холодно, тому в такому випадку можуть задаватися питання про евакуацію певної частини населення", - додав Сахарук.

Відключення абонентів в Україні

Раніше в ресурсопостачальної організації YASNO пояснювали, що відключення електроенергії в Україні віднедавна чітко поділяються на два типи - Аварійні та стабілізаційні. Аварійні застосовуються, якщо через обстріли російськими окупантами виявилися пошкоджені або знищені об'єкти енергетичної інфраструктури. Такі відключення можуть тривати годинами безперервно.

Стабілізаційні використовують, коли потрібно терміново збалансувати нюанси роботи енергомереж. Такі команди можуть давати тільки співробітники НЕК "Укренерго". Вони відстежують, коли обсяг генерації електроенергії стає менше обсягу споживання.

При цьому резидент України Володимир Зеленський закликав до справедливих відключень. Він звернувся до енергокомпаній і закликав їх проводити стабілізаційні відключення електроенергії передбачувано і справедливо. За його словами, це неправильно, якщо хтось без світла по 10 годин, а через дорогу все підключено разом з вуличним освітленням.

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