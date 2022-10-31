Загроза 'блекауту': обстріли РФ погіршили ситуацію в енергосистемі, почалися нові відключення

Для ліквідації аварій, викликаних наслідками ракетних обстрілів, введені локальні обмеження споживачів.
В результаті масованого ракетного удару РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні скасовано стабілізаційні графіки відключень електроенергії, які були введені з 6 години ранку 31 жовтня у всіх регіонах.
"Сьогодні вранці ворог знову завдав масованого ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Нові пошкодження погіршили ситуацію в енергосистемі України. Стабілізаційні графіки погодинних відключень, які були введені з 6 години ранку у всіх регіонах, скасовані", - повідомило НЕК "Укренерго" в Facebook.
За інформацією "Укренерго", для ліквідації аварій, викликаних наслідками ракетних обстрілів, в окремих регіонах операторами розподільних мереж (обленерго) були введені локальні обмеження споживачів в межах областей.
"Надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися в залежності від поточної ситуації в енергосистемі", - уточнили в компанії.
Ракетний терор РФ
Нагадаємо, в понеділок, 31 жовтня, в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Їх було чутно на правому березі Дніпра. Над містом піднявся дим.
Вранці по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.
Пізніше в мережі з'явилося відео прольоту однієї з російських ракет, запущених по Україні з півдня.
Читайте більше:
- "Росіяни збирають сили": Жданов попередив про масовані ракетні атаки з боку РФ
- Росія може завдати повторний ракетний удар по Україні в період сильних морозів-Чорновіл
- Масова ракетна атака по Україні: є "Прильоти", ряд областей без світла і води