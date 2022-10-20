Будемо тижнями сидіти без води і світла: Арестович розповів, що чекає українців

Арестович / УНІАН

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українці можуть опинитися в положенні, коли "тижнями, а то й місяцями" не буде води, тепла і світла в будинках, або будуть великі обмеження. Це пов'язано з регулярними обстрілами РФ енергетичної інфраструктури.

Як розповів в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній Арестович, українці зможуть впоратися з таким сценарієм розвитку подій в Україні і висловив сподівання, що зима цього року буде теплою.

"Цілком можемо опинитися в тій ситуації, коли ми тижнями, а то й місяцями будемо сидіти або без води, без світла, без тепла, або з великими обмеженнями. Це проблема, але є нюанс: ми посидимо, ми вміємо справлятися і виживати... ціна питання - поносимо водичку в відрах з бювету, будинки будемо створювати намети зі свічками всередині, щоб було тепліше, попрячемся в притулках. А Путін що робитиме, коли ця стратегія не спрацює?",- сказав Арестович.

Ракетні удари Росії по Україні 18 жовтня

Країна-агресор РФ у вівторок, 18 жовтня, завдала ракетних ударів по ряду міст України - Києву, Харкову, Дніпру та Житомиру. Зафіксовані попадання в об'єкти енергетичної інфраструктури.

Повідомлялося, що за попередніми даними три ракети потрапило в об'єкт енергозабезпечення на Лівому березі Києва. Після прильотів в деяких районах столиці зникло світло.

Президент України Володимир Зеленський вранці 18 жовтня опублікував коментар щодо ракетних обстрілів з боку Росії. Зеленський опублікував відео з Миколаєва, де російські окупанти вночі завдали удару з С- 300 по двоповерховому житловому місту в центрі міста. Загинула людина.

Читайте також: