"Вбивати мирних людей росіяни вміють найкраще": Зеленський відреагував на ранкові обстріли України

Зеленський відреагував на масований ракетний удар по Україні / Офис президента Украины

Президент Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану атаку російських окупантів проти українських міст. Як зазначив український гарант, терор проти мирних людей – це те, що у росіян виходить найкраще. Про це Зеленський написав у своєму Тelegram-каналі.

"Україна під обстрілами окупантів. Вони продовжують робити те, що вміють найкраще, – тероризувати і вбивати мирних людей", - наголосив президент.

Також глава держави показав наслідки ворожого удару по Миколаєву ракетами C-300, внаслідок якого зруйновано житловий будинок. Наразі відомо про одну загиблу людину.

Ракетний удар по Миколаєву / скріншот

Окрім того, росіяни вдарили по квітковому ринку та каштановому скверу в Миколаєві.

"Цікаво, з чим на цих абсолютно мирних об’єктах боролися російські терористи? Держава-терорист нічого не змінить для себе ось отакими діями. Лише підтвердить свою руйнівну і вбивчу суть, за що неодмінно відповідатиме", - наголосив Зеленський.

Масована атака на Україну

Вранці у вівторок, 18 жовтня, в Харкові, Дніпрі та Житомирі прогриміли вибухи після ракетної атаки російських окупантів. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

У Харкові під ударом опинився район одного з промислових підприємств міста, а у Дніпрі ракети влучили в об'єкти енергетики. Окрім того, російські окупанти атакували один із об'єктів енергозабезпечення у Житомирі. Місто залишилося без світла.

У Києві зранку також були "прильоти". За попередньою інформацією, 3 ракети вдарили в об'єкт енергозабезпечення на Лівому березі Києва. В деяких районах столиці після ворожого удару зникло світло.

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