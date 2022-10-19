На Україну 20 жовтня чекають відключення світла: у Зеленського закликали економити електроенергію

Українців попросили з 07:00 до 23:00 знизити користування електроенергією.
По всій території України в четвер, 20 жовтня, будуть впроваджені обмеження на користування електропостачанням. Населенню слід знизити споживання електроенергії, щоб уникнути подальших віялових відключень. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
У своєму Telegram-каналі він повідомив про те, що 20 жовтня на Україну чекають обмеження постачань електроенергії. Причина - руйнування країною-агресоркою РФ об'єктів, які генерують енергетику.
"Завтра 20.10.2022 по всій Україні впроваджуватимуться обмеження постачань електроенергії. Сьогодні ворог знову зруйнував генеруючі об'єкти енергетики. Прошу поставитися до цього серйозно", - сказав Тимошенко.
Чиновник закликав українців з 07:00 до 23:00 знизити користування електроенергією до мінімуму. Якщо цього не зробити, будуть тимчасові віялові відключення.
"Це стосується жителів усіх областей країни. Якщо цього не зробити, слід готуватися до тимчасових відключень. Також, з завтрашнього дня в містах буде обмежено використання вуличного освітлення. Це вимушені кроки. Тому всі разом працюємо на своєму фронті!"- підкреслив Кирило Тимошенко.
Відключення світла в Україні
Раніше заступник голови ОП Кирило Тимошенко сказав, що Україні слід готуватися до можливих відключень світла, води та теплопостачання через ракетні удари Росії. В країні критична ситуація.
"У нас критична ситуація по всій країні зараз. У нас залежить один регіон від іншого... Тому потрібно готуватися до того, що як електроенергія, так і водопостачання або теплопостачання (може бути відключено, - ред.)", - зазначив чиновник.
Радник міністра енергетики Олександр Харченко заявив, що 19 і 20 жовтня в регіонах України можливі тимчасові відключення електроенергії.
Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури країни. Заходи вживатимуться для того, щоб спростити відновлення фахівцями енергооб'єктів.
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