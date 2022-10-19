40% потужностей серйозно пошкоджені: українців попередили про відключення світла в найближчі дні

Віялові відключення, світло / Колаж фото УНІАН

19 і 20 жовтня в різних регіонах України можливі віялові відключення електрики - для того, щоб спростити фахівцям процес відновлення зруйнованої російськими окупантами енергетичної інфраструктури. Про це заявив радник міністра енергетики України Олександр Харченко в ефірі національного телемарафону.

"Ми сьогодні з колегами намагалися вдень порахувати, що пошкоджено, і, на жаль, за новими даними, близько 40% загальної інфраструктури і наших генеруючих потужностей дійсно серйозно пошкоджені. Триває робота по відновленню і ремонту, але чудеса можливі до певної міри. Тому потрібно очікувати, що сьогодні-завтра будуть не тільки аварійні, а й планові відключення, щоб не перевантажувати мережу", ‒ заявив чиновник.

Нагадаємо, раніше заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко заявив-ракетні удари Росії по об'єктах критичної інфраструктури можуть призвести до відключення електроенергії та води по всій Україні.

"У нас критична ситуація по всій країні зараз. У нас залежить один регіон від іншого. Тому потрібно готуватися до того, що як електроенергії, так і водопостачання або теплопостачання (може бути відключено, - Главред)",- пояснив він.

Країна-агресор РФ у вівторок, 18 жовтня, завдала ракетних ударів по ряду міст України - Києву, Харкову, Дніпру та Житомиру. Зафіксовані попадання в об'єкти енергетичної інфраструктури.

Повідомлялося, що за попередніми даними три ракети потрапило в об'єкт енергозабезпечення на Лівому березі Києва. Після прильотів в деяких районах столиці пропадало світло.

Інші новини: