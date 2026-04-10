Буданов заявив про швидке закінчення війни: у Кремлі йому відповіли

Віталій Кірсанов
10 квітня 2026, 16:11
Буданов заявив про швидке закінчення війни / Колаж Главред, фото: УНІАН, 4-та окрема танкова бригада

Що сказав Кирило Буданов:

  • Москва зацікавлена у завершенні війни
  • Сторони вже краще розуміють межі можливих домовленостей

Глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що в переговорах з Росією спостерігається певний прогрес, і досягнення мирної угоди може не зайняти багато часу. Про це він розповів в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, Москва також зацікавлена у завершенні війни. Буданов зазначив, що сторони вже усвідомлюють необхідність закінчення конфлікту, про що свідчить сам факт триваючих переговорів.

"Вони всі розуміють, що війна має закінчитися. Ось чому вони ведуть переговори. Я не думаю, що це займе багато часу", - сказав він.

Він підкреслив, що раніше учасники діалогу займали жорсткі, "максималістські" позиції, проте зараз поступово рухаються до пошуку компромісу. При цьому переговори проходять за посередництва США.

Буданов також вказав на економічний фактор, який, на його думку, підштовхує Росію до домовленостей. Він зазначив, що війна вимагає значних фінансових витрат, які обчислюються трильйонами.

Водночас він не став уточнювати, яким може бути компроміс щодо територіального питання, яке залишається найскладнішим у переговорному процесі. За його словами, остаточних рішень поки що немає, проте сторони вже краще розуміють межі можливих домовленостей.

У Кремлі, однак, не поділяють такої оптимістичної оцінки. Як повідомляють джерела Bloomberg, близькі до російської влади, реального прогресу в переговорах практично немає, а обговорення зайшло в глухий кут, зокрема через питання гарантій безпеки для України.

Співрозмовники видання також зазначають, що для врегулювання конфлікту знадобиться ширша угода за участю не тільки Москви та Києва, а й західних країн. При цьому серед союзників України поки що немає єдиного бачення фінального результату війни.

За словами одного з джерел, головним результатом переговорів на даний момент стало лише визначення позицій, які залишаються неприйнятними для протилежної сторони.

Чи можлива перемога Росії у війні

Економіст, політик і екс-заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов заявив, що, незважаючи на спроби наступу та агресивну риторику Кремля, у Росії немає реальних шансів на військову перемогу над Україною.

"Військова перемога Путіна над Україною взагалі неможлива, просто ні в якому разі. Питання в тому, на яких умовах буде припинення вогню, і як створити гарантії для того, щоб Росія не продовжувала агресивні дії і не нападала в майбутньому", — додав він.

Війна РФ проти України — останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, мета Росії у війні проти України не обмежується лише захопленням територій Донецької та Луганської областей. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

Водночас твердження Росії про нібито повний контроль над Луганською областю є перебільшеними. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, українські військові продовжують утримувати позиції, зокрема в районах Надії та Новогорівки.

Цю інформацію підтверджує й Третій армійський корпус, який спростовує повне захоплення області та повідомляє, що українські підрозділи досі контролюють окремі рубежі в Луганській області.

Вас може зацікавити:

Про особу: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986 р., м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 р. – до 2 січня 2026 р.), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018–2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

Новини партнерів

Головне за день

Більше
На Україну обрушилася сильна магнітна буря

На Україну обрушилася сильна магнітна буря

20:05Синоптик
Масований удар: уражено нафтобазу, НПС, склади з БК та особовий склад РФ

Масований удар: уражено нафтобазу, НПС, склади з БК та особовий склад РФ

19:39Україна
Трамп раптово заявив про розмінування Ормузької протоки і розгром Ірану

Трамп раптово заявив про розмінування Ормузької протоки і розгром Ірану

18:34Світ
Реклама

Популярне

Більше
Огірки ростимуть як на дріжджах: під час висаджування в лунку треба додати ложку настою

Огірки ростимуть як на дріжджах: під час висаджування в лунку треба додати ложку настою

Лавров озвучив нову вимогу для закінчення війни: чого добиваються в Кремлі

Лавров озвучив нову вимогу для закінчення війни: чого добиваються в Кремлі

РФ готує нову базу для запуску "шахедів" за менш ніж 200 км від України: деталі

РФ готує нову базу для запуску "шахедів" за менш ніж 200 км від України: деталі

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з покупками за 71 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з покупками за 71 с

Рибки, що підкорили СРСР: як народився найпопулярніший порцеляновий сервіз

Рибки, що підкорили СРСР: як народився найпопулярніший порцеляновий сервіз

Останні новини

20:05

На Україну обрушилася сильна магнітна буря

20:00

Циклон із Польщі несе холод: якою буде погода на Львівщині на Великдень

19:39

Масований удар: уражено нафтобазу, НПС, склади з БК та особовий склад РФ

19:10

Росія тестує нові дрони у Харкові та Одесі: Коваленко про загрозуПогляд

18:36

Секрет чистого одягу: як видалити стійкі плями за допомогою лише двох речей з кухніВідео

Великдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на святоВеликдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на свято
18:34

Трамп раптово заявив про розмінування Ормузької протоки і розгром Ірану

18:26

Головний ворог слимаків: квітка, яка очищує сад від шкідників

17:50

Сонячна панель майбутнього: енергія не тільки від сонця, а й від дощу

17:28

РФ активізувалася і перейшла в наступ: у ЗСУ назвали "гарячий" напрямок

Реклама
17:25

Прання за ціною золота: 6 помилок, які непомітно спустошують гаманець

17:21

Чи зійшов Благодатний вогонь в Єрусалимі: відео та всі подробиці церемоніїВідео

17:16

Гороскоп Таро на завтра, 12 квітня: Овнам — самотність, Ракам — рівновага

17:08

Великоднє перемир'я: Генштаб попередив про можливі удари по РФ

16:56

"Краще б була жебрачкою": зрадниця Лоліта зневажила свою особливу доньку

16:52

Рахунок на 3400 доларів: жінка поїхала міняти масло, але все пішло не так

16:36

Сирський розкрив головні цілі ЗСУ та попередив про спроби РФ переломити хід війни

16:33

Червоний, жовтий чи зелений - який перець корисніший: лікарі здивували відповіддю

16:23

Буданов розповів, як програє своїй дружині: що вони роблять

16:22

Буданов прискорив ухвалення рішень на Банковій, – РБК

16:21

Гороскоп на завтра, 12 квітня: Близнюкам - неприємності, Козорогам - ризик

Реклама
16:16

"РФ відмовлялась обмінювати цих офіцерів": що відомо про визволених із полону українцівФото

15:47

Пес став головним годувальником у родині: скільки він заробляє на місяцьВідео

15:43

Львів - не столиця кави: місто в Україні, де відкрилася перша кав’ярня

15:39

Великдень 2026: що ні в якому разі не можна робити 12 квітня

15:34

Китайський гороскоп на завтра, 12 квітня: Тиграм — азарт, Кроликам — ідеї

15:30

ЗСУ звільнили 12 населених пунктів і сотні кілометрів: названо напрямок

15:29

Галкін показав стильну красуню-блондинку в Нью-Йорку

15:23

На Великдень Рівне накриють сніг і заморозки: синоптики попередили про небезпеку

14:50

Захист від смерті чи гріх: що означає традиція перевертати стільці на похороні

14:49

Холод та дощі починають відступати: коли на Тернопільщині нарешті потеплішає

14:27

Де не можна вішати годинник: дев’ять помилок, які псують інтер’єр

14:13

4 найуспішніші знаки зодіаку: хто народжений для перемог і влади

14:01

Несподіване рішення: як прострочені спеції вирішують щоденні побутові проблеми

14:00

Чи вимикатимуть світло в Україні на Великдень – відповідь Свириденко

13:50

Новий обмін полоненими: Україна повернула додому наших захисниківФотоВідео

13:41

На пісні Пугачової "розкатала губу" розлючена співачка-прихильниця Путіна

13:13

Чужа думка — закон: названо найзалежніші знаки зодіаку

13:12

Жінка оглядала підвал будинку 1923 року й знайшла сховище: що там було

13:03

Ангел Victoria's Secret Ельза Хоск повідомила про вагітність

13:00

Водіїв закликали дотримуватися правила трьох секунд на дорозі: яка причинаВідео

Реклама
12:57

Як діятиме перемир'я з РФ та якою буде реакція України на порушення - відповідь Зеленського

12:54

Рейтинг довіри до Буданова зростає: ЗМІ назвали "неочевидний підсумок" 100 днів роботи в ОП

12:52

Жир розчиниться сам: копійчаний засіб із кави та оцту, що замінить дорогу хімію

12:32

М'ясо чи цибуля - що краще смажити першим: шеф-кухар озвучив несподівану відповідь

12:09

Кріп виросте густою "щіткою": настій з одного інгредієнта творить диваВідео

11:45

Україну заливатиме дощами: синоптик зробила невтішний прогноз на Великдень

11:44

Вчені розкрили секрет "золотої кухні" Землі: де ховаються багатства

11:19

РФ готує нову базу для запуску "шахедів" за менш ніж 200 км від України: деталі

10:51

Лавров озвучив нову вимогу для закінчення війни: чого добиваються в Кремлі

10:24

Одна ложка — урожай збільшиться в 10 разів: що покласти в лунку під час посадки томатівВідео

