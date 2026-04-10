Буданов заявив про швидке закінчення війни: у Кремлі йому відповіли

Раніше учасники переговорів займали жорсткі, "максималістські" позиції, проте зараз поступово рухаються до пошуку компромісу.

Глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що в переговорах з Росією спостерігається певний прогрес, і досягнення мирної угоди може не зайняти багато часу. Про це він розповів в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, Москва також зацікавлена у завершенні війни. Буданов зазначив, що сторони вже усвідомлюють необхідність закінчення конфлікту, про що свідчить сам факт триваючих переговорів.

"Вони всі розуміють, що війна має закінчитися. Ось чому вони ведуть переговори. Я не думаю, що це займе багато часу", - сказав він.

Він підкреслив, що раніше учасники діалогу займали жорсткі, "максималістські" позиції, проте зараз поступово рухаються до пошуку компромісу. При цьому переговори проходять за посередництва США.

Буданов також вказав на економічний фактор, який, на його думку, підштовхує Росію до домовленостей. Він зазначив, що війна вимагає значних фінансових витрат, які обчислюються трильйонами.

Водночас він не став уточнювати, яким може бути компроміс щодо територіального питання, яке залишається найскладнішим у переговорному процесі. За його словами, остаточних рішень поки що немає, проте сторони вже краще розуміють межі можливих домовленостей.

У Кремлі, однак, не поділяють такої оптимістичної оцінки. Як повідомляють джерела Bloomberg, близькі до російської влади, реального прогресу в переговорах практично немає, а обговорення зайшло в глухий кут, зокрема через питання гарантій безпеки для України.

Співрозмовники видання також зазначають, що для врегулювання конфлікту знадобиться ширша угода за участю не тільки Москви та Києва, а й західних країн. При цьому серед союзників України поки що немає єдиного бачення фінального результату війни.

За словами одного з джерел, головним результатом переговорів на даний момент стало лише визначення позицій, які залишаються неприйнятними для протилежної сторони.

Чи можлива перемога Росії у війні Економіст, політик і екс-заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов заявив, що, незважаючи на спроби наступу та агресивну риторику Кремля, у Росії немає реальних шансів на військову перемогу над Україною. "Військова перемога Путіна над Україною взагалі неможлива, просто ні в якому разі. Питання в тому, на яких умовах буде припинення вогню, і як створити гарантії для того, щоб Росія не продовжувала агресивні дії і не нападала в майбутньому", — додав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, мета Росії у війні проти України не обмежується лише захопленням територій Донецької та Луганської областей. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

Водночас твердження Росії про нібито повний контроль над Луганською областю є перебільшеними. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, українські військові продовжують утримувати позиції, зокрема в районах Надії та Новогорівки.

Цю інформацію підтверджує й Третій армійський корпус, який спростовує повне захоплення області та повідомляє, що українські підрозділи досі контролюють окремі рубежі в Луганській області.

Про особу: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986 р., м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 р. – до 2 січня 2026 р.), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018–2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

