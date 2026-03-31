Не лише Донбас: в ЄС зробили тривожну заяву про реальні плани Путіна на Україну

Юрій Берендій
31 березня 2026, 21:01
Каллас вказала, що РФ прагне досягти на переговорах того, чого не змогла на полі бою, наголосивши, що мир має бути справедливим і враховувати долю людей.
ЄС зробили заяву про реальні плани Путіна на Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

  • В Європі знають про ширші плани Путіна щодо України
  • Мир в Україні має бути справедливим

Цілі країни-агресорки Росії у війні проти України полягають не лише в окупації територій Донецької та Луганської областей. Про це заяви висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас на відкритті виїзного неформального засідання Ради ЄС у закордонних справах у Києві, передає "Радіо Свобода".

За словами Каї Каллас, європейські партнери добре розуміють ширші наміри Кремля та усвідомлюють, що Москва прагне отримати за столом переговорів те, чого не змогла досягти на полі бою.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна завершилася. Звісно, найбільше цього хочуть самі українці. Росіяни хочуть за столом переговорів отримати те, що не можуть отримати військовим шляхом. Але мир повинен бути справедливим. Ми знаємо, що Путіну потрібен не тільки Донбас", – сказала вона.

Вона також наголосила, що питання компромісів щодо територій стосується не лише меж на карті, а передусім долі людей.

"Мир повинен бути справедливим. Коли віддаються території, це, звичайно, питання не лише територій, це перш за все питання людей і того, що буде з цими людьми, як це ми бачили, що відбувалося в Бучі", — зазначила вона.

Очільниця європейської дипломатії підкреслила, що Євросоюз і надалі підтримуватиме Україну, зокрема через фінансову допомогу, посилення економічного тиску на Росію та роботу над створенням спеціального трибуналу для притягнення її до відповідальності.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, втрати російський окупаційних військ на фронті перевищують можливості РФ поповнювати армію особовим складом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що оголошення загальної мобілізації в РФ малоймовірне.

Водночас Кремль висунув Україні ультимативні вимоги, наполягаючи на виведенні українських військ із Донбасу протягом двох місяців і погрожуючи в іншому разі змінити умови можливого миру.

Крім того, за інформацією моніторів, Росія готує нову хвилю атак ударними безпілотниками по об’єктах критичної інфраструктури в центральних регіонах України, зокрема під загрозою опинилися насосні станції водопостачання та очисні споруди.

Про персону: Кая Каллас

Кая Каллас — естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021 до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року — Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

Євросоюз війна в Україні мирне врегулювання мирні переговори Мирний план Трампа
