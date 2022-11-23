Британія передасть Україні три гелікоптери Sea King і 10 тисяч артснарядів

Один гелікоптер Sea King вже в Україні / Фото Вікіпедія

Міністерство оборони Великої Британії ухвалило рішення передати Україні три гелікоптери Sea King і 10 тисяч артилерійських снарядів. Про це повідомив Міністр оборони Британії Бен Уоллес під час зустрічі в Осло із союзниками.

Перший такий вертоліт вже прибув в Україну, передає BBC. Зазначається, що за останні шість тижнів українські екіпажі пройшли навчання в Британії з польотів та обслуговування пошуково-рятувальних вертольотів.

Уоллес також зазначив, що артилерійські снаряди допоможуть українським Збройним силам убезпечити нещодавно звільнені території.

Міністерство оборони зазначило, що Британія залишається другим за величиною донором військової допомоги Україні після США. Уоллес запевнив, що її підтримка залишатиметься "непохитною".

Вертольоти Sea King - що про них відомо

Гелікоптер розроблений американською фірмою Sikorsky Aircraft відповідно до контракту, укладеного 24 грудня 1957 р. з ВМФ США. Контрактом передбачалося створення двомоторного вертольота-амфібії з великим радіусом дії, призначеного для пошуку, виявлення і знищення підводних човнів противника, а також для проведення пошуково-рятувальних операцій.

Перший політ дослідного зразка гелікотера відбувся 11 березня 1959 року, серійне виробництво почалося в 1961 році. Було побудовано 796 вертольотів S-61 всіх модифікацій. Крім того, за ліцензією побудовано понад 613 вертольотів, зкорема 328 - в Англії, понад 100 - в Італії і 185 - в Японії.

У 1961-1962 роках на цих вертольотах було встановлено п'ять світових рекордів швидкості, в тому числі абсолютний - 339 км/год на базі 19 км. У березні 1965 року встановлено світовий рекорд дальності польоту по прямій - 3389 км, а в липні 1967 року два вертольоти пошуково-рятувальної модифікації НН-3 здійснили при дев'яти дозаправках в повітрі безпересадочний переліт через Атлантику, пролетівши 6710 км за 30 годин 46 хвилин.

Sea King раніше використовувався як королівськими ВПС, так і Королівським флотом, останній літак був виведений з експлуатації ВМС у 2018 році.

Як повідомляв Главред, Велика Британія постачає Україні модернізовані ракети з лазерним наведенням Brimstone 2 - їхня дальність пуску вдвічі більша за раніше передані ракети Brimstone першого покоління.

У липні нині вже експрем'єр-міністр Британії Борис Джонсон звернувся до Володимира Зеленського з пропозицією навчити українських військових на території Британії.

Тоді ж радник Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що це чудова можливість, адже підготовка британської піхоти є однією з найкращих у світі.

11 листопада глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що взимку ЗСУ поповнять тисячі бійців з досвідом навчання в Британії.

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