Швеція надасть Україні військової допомоги на рекордні $287 млн: що входить до пакету

Швеція надасть Україні військової допомоги на рекордні $287 млн/ Вікіпедія, pixabay.com

Парламент Швеції (Риксдаг) у четвер, 17 листопада, ухвалив рішення дозволити уряду передати Україні військову допомогу на максимальну суму в понад 3,0078 мільярда шведських крон (понад 287 мільйонів доларів).

Пакет допомоги включатиме у себе як військову техніку і боєприпаси, так і інші речі, які потрібні українським військовим на фронті. Про це повідомляє "Європейська правда".

Так, у пакет допомоги входитимуть:

системи протиповітряної оборони,

боєприпаси,

бронетехніка,

індивідуальне спорядження, зокрема зимові комплекти одягу та засоби захисту тіла,

обладнання для наведення гармат,

намети,

маскувальні сітки.

Зазначається, що рішення парламент Швеції ухвалив попри те, що питання винесли за менш ніж за два робочі дні до його розгляду.

Раніше прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наголошував, що цей пакет військової допомоги Україні – найбільший від початку російського вторгнення. Сума допомоги на 1 мільярд крон більша за сумарний об’єм усіх попередніх пакетів.

Допомога Україні від Швеції

Раніше повідомлялося, що уряд Швеції збирається ухвалити рішення про передачу Україні новітніх систем озброєнь. Про яку саме зброю йдеться – не уточнюється. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон після засідання Комітету Європейського Союзу 11 листопада зазначив, що на першому місці в списку бажань Києва – артилерійські системи Archer.

Після цього у середу, 16 листопада, уряд Швеції представив зимовий пакет допомоги Україні на суму в 720 мільйонів шведських крон ($60 млн). Він складається з трьох частин: гуманітарної, військової та політичної підтримки по лінії ЄС. Повідомлялося, що Швеція направить в Україну системи протиповітряної оборони. Про яке саме озброєння йдеться, не уточнюється з міркувань безпеки.

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