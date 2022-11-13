У Байдена анонсували новий пакет військової допомоги для України

У Білому домі розповіли про новий пакет допомоги Україні / WhiteHouse.gov

США продовжують допомагати Україні і в найближчі тижні оголосять про черговий пакет військової допомоги, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Ми як і раніше стабільні в наданні допомоги в області безпеки. Ви знаєте про один пакет допомоги, про який ми тільки що оголосили, буде й інший (пакет допомоги) в найближчі кілька тижнів, приблизно через аналогічний проміжок часу і того ж обсягу, якого ми дотримувалися протягом останніх декількох тижнів і місяців", — сказав він журналістам на борту рейсу, що прямує з В'єтнаму на саміт G20 на Балі.

"Ми також консультуємося з Конгресом про додаткові ресурси на наступний рік", - додав радник Байдена.

Салліван супроводжує президента Джо Байдена в ході візитів до Камбоджі і в Індонезію, де він взяв участь в самітах США-АСЕАН і країн Східної Азії, і де він візьме участь в саміті G20 на Балі.

Військова допомога США Україні

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що санкціонував за дорученням президента України нової партії озброєнь на суму $400 млн.

Пентагон інформував, що будуть поставлені ракети для зенітного комплексу Hawk, чотири зенітно-ракетних комплекси Avenger, оснащених ракетами Stinger, додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS, 21 тис.155-мм артилерійських снарядів, 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів, спорядження для холодної погоди та інше військове обладнання.

У прес-релізі американського Міноборони зазначалося, що новий пакет допомоги США Україні став 25-м з серпня 2021 року. Всього з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Києву військову допомогу на суму понад $19,3 млрд.

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