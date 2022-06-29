У Путіна "синдром маленького чоловіка", дивиться на себе "поглядом мачо" - міністр оборони Британії

У Путіна синдром "маленького чоловіка" / УНІАН, wikipedia

У президента Росії Володимира Путіна, який розв'язав жорстоку війну в Україні, "синдром маленького чоловіка". Так вважає міністр оборони Британії Бен Уоллес, повідомляє The Guardian.

Уоллес вважає, що цей "синдром" у Путіна в надлишку.

"Я безумовно думаю, що погляд Путіна на себе і світ — це синдром маленького чоловіка, погляд мачо. Ви рідко чуєте словосполучення "синдром маленької жінки". Ви завжди чуєте "синдром маленького чоловіка", і у нього це в надлишку", - сказав Уоллес.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Путін дійсно хворий хворобою, яка ще страшніша, ніж рак - "хворий" неповагою до українського народу і тортурах українців. Цим "заражені" ще й багато людей з його оточення.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Путін не почав би війну, якби був жінкою. Він вважає Путіна прикладом "токсичної маскулінності", а "спецоперацію" Путіна - " божевільною мачо-війною". Джонсон додав, що в світі на керівних посадах має бути більше жінок.

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