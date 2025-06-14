Введення британських військ в Україну: Стармер поставив важливу умову

Стармер розраховує на спільні дії з союзниками.

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Введення британських військ в Україну / колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/britisharmy

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Британія не вводитиме війська в Україну без гарантій безпеки

Головна умова - повітряне прикриття США

Британія не планує вводити свої війська в Україну без гарантій безпеки від США. Повітряне прикриття з боку Америки - ключова умова. Про це заявив прем'єр Британії Кір Стармер в інтерв’ю Bloomberg.

"Я завжди говорив, що захист (прикриття з повітря, - ред.) з боку США є необхідною складовою", - наголосив Стармер, відповідаючи на запитання, чи готовий Лондон відправити британських військових до України в межах післявоєнної миротворчої місії без участі американців. відео дня

Він також додав, що бачить майбутню взаємодію саме в контексті спільних дій союзників.

"У мене немає підстав вважати, що США та Велика Британія не можуть діяти разом, як ми це робили історично протягом багатьох років", - підсумував політик.

Чисельність ЗС країн Європи / Інфографіка: Главред

Розміщення миротворців в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, Бельгія готова приєднатися до так званої "коаліції рішучих" разом із Великою Британією та Францією для мирної місії в Україні. Одразу після досягнення домовленості про припинення вогню країна відправить свої війська.

Спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог говорив, що США обговорюють з партнерами можливість розгортання військових сил на захід від Дніпра в рамках врегулювання війни в Україні. До України планують відправити війська Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі.

Заступник глави Офісу президента Павло Паліса заявив, що Україна веде перемовини з Британією і Францією з питання розміщення військового контингенту, який має з'явитися на території країни у вигляді гарантійних сил стримування. Уже 10-12 країн висловили готовність долучитися до ініціативи, вони можуть взяти участь у такій місії.

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Кір Стармер - що про нього відомо Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року. На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху. Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення. У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти.

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