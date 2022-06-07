Бійці ЗСУ з Житомирщини взяли 20-річного земляка-снайпера окупантів / Стратком ЗСУ

Військовослужбовці з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ захопили в полон 20-річного снайпера з армії російських окупантів. Юнак, як швидко з'ясувалося, народився в Україні - в Житомирській області. Таке повідомлення і фото документів полоненого окупанта було опубліковано в Telegram-каналі Центру стратегічних комунікацій української армії.

У російському паспорті Гербовника Максима Ігоровича зазначено, що він уродженець села Повч Лугинського району Житомирської області. Більш того, йому всього лише недавно виповнилося 20 років.

За іронією долі, бригада ЗСУ, бійці якої спіймали снайпера окупантів, також формується в Житомирі.

"Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України спіймали орковського снайпера. І яке ж було їхнє здивування, коли вони дізналися, що це їхній земляк з Житомирщини", ‒ йдеться в повідомленні Страткому.

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Нагадаємо, раніше в ГУР українського Міноборони розповіли про те, що за період з 24 лютого по 15 березня в Україні у полон здалися як мінімум сто танкістів зі складу 1-ї танкової армії окупантів.

А загальні втрати цієї армії склали понад 400 осіб. Про це свідчать здобуті українськими розвідниками документи з підтвердженням втрат цього військового з'єднання окупантів.

До того повідомлялося, що штаб-сержант Нацгвардії Костянтин разом зі своїми побратимами вже через кілька діб з початку повномасштабної війни взяли в полон двох російських загарбників - один з них виявився начальником штабу танкового батальйону.

"У момент, коли я переміщався з одного окопу в інший, недалеко від мене розірвався снаряд, і осколок з нього влетів мені прямо в ногу. Розуміючи, що я отримав поранення, але не відчуваючи болю, я доповз до укриття і сам наклав собі турнікет. Побратими відразу витягли мене з під обстрілів і доставили в лікарню", - розповів військовослужбовець.

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