Білоруські добровольці знешкодили снайперів РФ: одного вбили, другого взяли в полон

Про успішні дії захисників розповіли в батальйоні імені Кастуся Калиновського.
Білоруські добровольці, які беруть участь у боротьбі з російськими окупантами, знищили снайпера РФ, а другого взяли в полон.
Про успішні дії захисників розповіли у батальйоні імені Кастуся Калиновського.
Відзначається, що вдала операція була проведена 8 травня. Білоруські добровольці показали відео і фото.
"Що роблять наші хлопці на фронті? Ловлять російських снайперів! Вчора, коли затримали двох снайперів, один вибрав "концерт Кобзона", а другий – здався – і здав "все і всіх",– йдеться в повідомленні 9 травня.
Додамо, що полонений виявився родом з Краснодарського краю, Станиця Нововладимирська. Його ім'я - Литовченко Владислав Володимирович.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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