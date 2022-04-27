Злякалися і здали позиції орків: українські бійці взяли в полон у бою двох "ДНРівців" на Запоріжжі

Українські бійці взяли в полон у бою двох "ДНРівців" на Запоріжжі/ Скрін з відео

Бійці полку "Азов" взяли у полон поблизу міста Гуляйполе на Запоріжжі декількох окупантів.

Про це повідомив екскомандир "Азову" Андрій Білецький у Telegram. За його словами, ворожих бійців піймали українські воїни другого батальйону на чолі з Дмитром Кухарчуком.

Спочатку захисники України відбили атаку ворога, а потім взяли у полон декількох противників. А ті розповіли українським військовим всю відому їм інформацію про розташування російських військ.

"В районі Гуляйполя на Запоріжжі бійці другого батальйону на чолі з Дмитром Кухарчуком відбили атаку росіян та взяли в полон кількох орків. Мобілізовані як гарматне м’ясо та демотивовані "вояки" з недореспубліки "ДНР" так зраділи, що більше не воюватимуть за рускій мір, що здали все, що знали про розташування російських військ та техніки", – зазначив Білецький.

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі захисники України відправили "на концерт Кобзона" десятки окупантів .По ворогу відпрацювала 110-та окрема бригада територіальної оборони. Спалено чотири російські танки. У кожному з них могло знаходитися щонайменше 5 окупантів.

Нагадаємо, українська акторка Наталія Романіченко, яка також є власницею модельної агенції для дітей "Be WOW" у Запоріжжі, оголосила себе "мером" окупованого росіянами міста Василівка у Запорізькій області.

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