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Ворога відкинули назад: ЗСУ перейшли в контрнаступ під Ізюмом

14 травня 2022, 15:24

Ворог, відступаючи, мінує двори, дитячі садки, лісосмуги та узбіччя доріг.

військовий ЗСУ
ЗСУ перейшли в контрнаступ / Фото Reuters

В Харківській області найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок, там Збройні Сили України перейшли в контрнаступ.

Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у відеозверненні у своєму Telegram.

"Найгарячішою точкою у нас залишається Ізюмський напрямок. Там наші Збройні сили перейшли в контрнаступ. Ворог за деякими напрямками відступає", - підкреслив він.

Він зазначив, що за минулу добу окупанти не завдавали ударів по Харкову. Водночас від обстрілів страждали Чугуїв, Дергачі, Золочів, Лозова.

Синєгубов закликав жителів не повертатися у звільнені населені пункти.

"Наші збройні сили рухають ворога, і жителі починають повертатися в свої будинки. Це ще занадто небезпечно, особливо в тих населених пунктах, які тільки звільнені. Ворог, відступаючи, замінував абсолютно все - двір, дитячі садки, навіть дитячі ліжка, лісосмуги, узбіччя доріг. Зараз йде робота з розмінування", - сказав голова Харківської ОВА.

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Нагадаємо на Слобожанському напрямку основні зусилля противник зосереджує на забезпеченні відходу своїх підрозділів від міста Харкова і недопущення виходу підрозділів Сил оборони в тил російського угруповання військ, зосередженої в районі міста Ізюм.

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