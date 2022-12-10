Більше ударів по інфраструктурі України: РФ намагається отримати від Ірану сотні балістичних ракет

РФ ймовірно витратила значну частину своїх запасів балістичних ракет малої дальності Іскандер, тому військова допомога Ірану Росії зросте.

Удари по інфраструктурі України можуть почастішати / Фото facebook.com/npcukrenergo, Міноборони РФ

У найближчі місяці Іран ймовірно збільшить військову підтримку російських окупаційних військ. РФ намагається отримати більше зброї, включаючи сотні балістичних ракет. Про це йдеться у звіті британської розвідки 10 грудня.

"Іран став одним з головних військових союзників Росії після її вторгнення в Україну. У найближчі місяці підтримка Іраном російських збройних сил, ймовірно, зросте: Росія намагається отримати більше зброї, включаючи сотні балістичних ракет", - повідомляється у Twitter Міноборони Британії.

У свою чергу, Росія, найімоврніше, запропонує Ірану безпрецедентний рівень військової й технічної підтримки, що трансформує їхні відносини в області оборони.

За даними британської розвідки, Росія ймовірно витратила значну частину своїх запасів балістичних ракет малої дальності "Іскандер", які несуть 500-кілограмову боєголовку на відстань до 500 км І якщо Росії вдасться ввести в дію велику кількість іранських балістичних ракет, вона, ймовірно, буде використовувати їх для продовження і розширення своєї кампанії ударів по критично важливій національній інфраструктурі України.

Звіт британської розвідки 10 грудня / twitter.com/DefenceHQ

Військова допомога Ірану Росії

Іран передає країні-агресору РФ ударні безпілотники, які російські війська використовують для ударів по військових і цивільних об'єктах в ході війни проти України. Київ закликав Тегеран припинити поставки, щоб уникнути відповідальності.

За даними Sky News, Росія заплатила Ірану 140 мільйонів євро і передала кілька одиниць британських і американських озброєнь в обмін на 160 ударних безпілотників. Як вважають журналісти, серед них близько 100 дронів-камікадзе Shahed-136.

У середині жовтня The Washington Post повідомила, що Іран має намір передати Росії балістичні ракети класу земля-земля для застосування їх проти України. Вказувалося, що перша партія таких ракет вже виробляється на заводах.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше сказав, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів країни-окупанта Росії на території України. Заяву він зробив у зв'язку з ударами по цивільній та критичній інфраструктурі іранськими дронами-камікадзе. В результаті терористичних атак гинуть мирні люди, серед яких діти.

Сполучені Штати вирішили запровадити санкції проти Повітряно-космічних сил Росії та інших російських установ через їхню причетність до незаконної закупівлі в Ірану безпілотників та їхнього використання в Україні.

У вересні США наклали санкції на іранську компанію, яку вони звинуватили в координації військових польотів для транспортування іранських безпілотників в Росію, а також на три інші компанії, які брали участь у виробництві іранських безпілотників.

А в листопаді США запровадили додаткові санкції проти фізичних і юридичних осіб, причетних до виробництва або передачі Росії іранських безпілотників, які вона використовує для атак на цивільну інфраструктуру в Україні.

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