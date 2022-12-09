РФ могла отримати нову партію іранських дронів – розвідка Британії

Росія вичерпала свій попередній запас з декількох сотень Shahed-131 і 136 і тепер отримала поповнення, повідомили в Міноборони Великобританії.

Росія отримала поповнення іранських дронів / Фото defence-ua com

Країна-агресор Російська Федерація могла отримати нову партію іранських дронов, і тому відновила атаки на Україну. Про це йдеться у звіті британської розвідки 9 грудня.

Відзначається, що вперше за три тижні з'явилися повідомлення про атаки безпілотних літальних апаратів, наданих Іраном.

"Ці події ще треба перевірити, але цілком ймовірно, що Росія вичерпала свій попередній запас з декількох сотень Shahed-131 і 136 і тепер отримала поповнення", – йдеться в повідомленні в Twitter Міноборони Британії.

6 грудня генеральний штаб ЗСУ повідомив, що збито 17 БПЛА, у тому числі 14 Shahed-136.

7 грудня українські офіційні особи повідомили про використання Росією наданих Іраном БПЛА по Запорізькій та Дніпропетровській областях.

До цього останнє повідомлення про збиті іранські дрони Shahed-136 в Україні було 17 листопада 2022 року.

Іран передав Росії дрони-камікадзе для війни проти України

Іран передає країні-агресору РФ ударні безпілотники, які російські війська використовують для ударів по військових і цивільних об'єктах в ході війни проти України. Київ закликав Тегеран припинити поставчання, щоб уникнути відповідальності.

За даними Sky News, Росія заплатила Ірану 140 мільйонів євро і передала кілька одиниць британських і американських озброєнь в обмін на 160 ударних безпілотників. Як вважають журналісти, серед них близько 100 дронів-камікадзе Shahed-136.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше сказав, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів країни-окупанта Росії на території України. Заяву він зробив у зв'язку з ударами по цивільній і критичній інфраструктурі іранськими дронами-камікадзе. В результаті терористичних атак гинуть мирні люди, серед яких діти.

У середині жовтня The Washington Post повідомила, що Іран має намір передати Росії балістичні ракети класу земля-земля для застосування їх проти України. Вказувалося, що перша партія таких ракет вже виробляється на заводах.

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